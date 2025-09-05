Інтерфакс-Україна
Події
10:53 05.09.2025

Лісовий: Усі заплановані підручники будуть прийняті школами до 15 вересня

Фото: https://www.facebook.com/oksenlisovyi

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що всі заплановані підручники будуть прийняті школами до 15 вересня. 

"Важливою складовою якісного освітнього процесу є підручники і їх вчасна доставка до шкіл. Загальна потреба у 2025 році становила понад 8,6 млн примірників зі 110 найменувань, що на 12% більше, ніж торік", - сказав Лісовий під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю.

За його словами, всі 100% підручників були надруковані до 30 липня, а станом на 1 вересня школами прийнято 84%.

"Вже сьогодні цей показник становить 88% підручників, що юридично прийняті школами. Решта завершення облікових процедур триватиме до 15 вересня", - повідомив він.

Лісовий звернув увагу, що йдеться лише про підручники для 8-х класів "Нової української школи", які друкувалися в цьому році, а всі інші класи забезпечені підручниками на 100%.

Як повідомлялося, 3 вересня голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак розповів, що комітет розгляне питання з несвоєчасною доставкою підручників в школи. 

Теги: #підручники #школи

