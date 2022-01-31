Кіберполіція викрила студента, який незаконно збував дані понад 20 млн громадян України

Співробітники кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції України викрили студента, який створив робота для незаконного збуту конфіденційної, комерційної та іншої інформації з обмеженим доступом, зокрема персональних даних українців.

"19-річний житель Києва, студент одного з вищих навчальних закладів, створив бот у месенджері для продажу конфіденційної та іншої інформації з обмеженими доступом, у тому числі персональних даних громадян України. Доступ до боту коштував 1 долар на день або 4 долари за 20 спроб пошуку даних відносно конкретних осіб. Оплату фігурант отримував на крипто-гаманець. Крім цього, правопорушник розробляв та впроваджував механізм пошуку даних за фотографіями людей із використанням штучного інтелекту. Фотознімки він завантажував з відкритих джерел інтернету", - повідомляє пресслужба Нацполіції.

Як встановило слідство, у розпорядженні фігуранта перебували бази даних декількох десятків мільйонів громадян. Ці відомості він купував на тематичних хакерських форумах.

За місцем проживання правопорушника працівники поліції здійснили обшуки. Вилучено комп'ютерну техніку і мобільні телефони. Під час огляду вилученої техніки кіберполіцейські виявили бази даних, скомпрометовані у період із 2014 до 2019 року. Ці бази містили дати народження, прізвища, імена та по батькові громадян, серії та номери паспортів, індивідуальних податкових номерів платників податків та номерів телефонів, фотозображення осіб тощо.

Кіберполіцейські вилучили бази персональних даних із незаконного обігу, а також заблокували облікові записи, використовувані у протиправній діяльності. Відбуваються комп'ютерно-технічні експертизи.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361-2 (несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, що зберігається на комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років ув'язнення. Слідчі дії тривають.