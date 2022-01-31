Телеком

16:42 31.01.2022

Кіберполіція викрила студента, який незаконно збував дані понад 20 млн громадян України

2 хв читати
Кіберполіція викрила студента, який незаконно збував дані понад 20 млн громадян України

Співробітники кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції України викрили студента, який створив робота для незаконного збуту конфіденційної, комерційної та іншої інформації з обмеженим доступом, зокрема персональних даних українців.

"19-річний житель Києва, студент одного з вищих навчальних закладів, створив бот у месенджері для продажу конфіденційної та іншої інформації з обмеженими доступом, у тому числі персональних даних громадян України. Доступ до боту коштував 1 долар на день або 4 долари за 20 спроб пошуку даних відносно конкретних осіб. Оплату фігурант отримував на крипто-гаманець. Крім цього, правопорушник розробляв та впроваджував механізм пошуку даних за фотографіями людей із використанням штучного інтелекту. Фотознімки він завантажував з відкритих джерел інтернету", - повідомляє пресслужба Нацполіції.

Як встановило слідство, у розпорядженні фігуранта перебували бази даних декількох десятків мільйонів громадян. Ці відомості він купував на тематичних хакерських форумах.

За місцем проживання правопорушника працівники поліції здійснили обшуки. Вилучено комп'ютерну техніку і мобільні телефони. Під час огляду вилученої техніки кіберполіцейські виявили бази даних, скомпрометовані у період із 2014 до 2019 року. Ці бази містили дати народження, прізвища, імена та по батькові громадян, серії та номери паспортів, індивідуальних податкових номерів платників податків та номерів телефонів, фотозображення осіб тощо.

Кіберполіцейські вилучили бази персональних даних із незаконного обігу, а також заблокували облікові записи, використовувані у протиправній діяльності. Відбуваються комп'ютерно-технічні експертизи.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361-2 (несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, що зберігається на комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років ув'язнення. Слідчі дії тривають.

Теги: #кіберполіція #хакер #студент
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:36 29.01.2022
Харківські кіберполіцейські викрили шахрая, який "спеціалізувався" на привласненні коштів користувачів сайтів знайомств

Харківські кіберполіцейські викрили шахрая, який "спеціалізувався" на привласненні коштів користувачів сайтів знайомств

15:30 17.01.2022
Хакери атакували сервіс ProZorro Infobox, атака на роботу системи закупівель ProZorro не вплинула

Хакери атакували сервіс ProZorro Infobox, атака на роботу системи закупівель ProZorro не вплинула

17:39 10.01.2022
Кіберполіцейські викрили шахрая, який користувався зламаними рахунками громадян ЄС, його спільника затримано в Німеччині

Кіберполіцейські викрили шахрая, який користувався зламаними рахунками громадян ЄС, його спільника затримано в Німеччині

12:17 06.01.2022
Кіберполіція запобігла викраденню понад $720 тис. із рахунку медичної компанії

Кіберполіція запобігла викраденню понад $720 тис. із рахунку медичної компанії

07:15 02.12.2021
Харків'янин продавав бази даних із логінами та паролями електронної пошти

Харків'янин продавав бази даних із логінами та паролями електронної пошти

11:58 19.11.2021
Кіберполіція з'ясовує походження фейкової інформації про нібито прорив українсько-білоруського кордону - Монастирський

Кіберполіція з'ясовує походження фейкової інформації про нібито прорив українсько-білоруського кордону - Монастирський

10:48 09.11.2021
Хакер зламав систему Robinhood і вкрав дані мільйонів клієнтів

Хакер зламав систему Robinhood і вкрав дані мільйонів клієнтів

19:31 08.11.2021
США обвинуватили українця у справі про кібершахрайство

США обвинуватили українця у справі про кібершахрайство

17:24 23.10.2021
Facebook звинуватив українського хакера в розкраданні та продажу даних 178 млн користувачів соцмережі

Facebook звинуватив українського хакера в розкраданні та продажу даних 178 млн користувачів соцмережі

10:43 11.10.2021
СБУ блокувала діяльність "армії ботів", якя поширювала вірусні програми і здійснювала DDoS- та спам-атаки

СБУ блокувала діяльність "армії ботів", якя поширювала вірусні програми і здійснювала DDoS- та спам-атаки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На офіційний сайт України Ukraine.ua було здійснено кібератаку

Інформація про витік даних з порталу "Дія" не відповідає дійсності

Мінцифри найближчим часом запустить послугу єЗахист у "Дії"

Хакери атакували сервіс ProZorro Infobox, атака на роботу системи закупівель ProZorro не вплинула

Сайт компанії-розробника постраждалих від хакерської атаки держсайтів України досі не працює

ОСТАННЄ

"Vodafone Україна" готовий до роботи в умовах надзвичайних ситуацій

Чотири міжнародні траси вже покриті швидкісним інтернетом на 98% - "Київстар" та "Vodafone Україна"

Мінцифри ініціює зміни до держбюджету для фінансування покриття інтернетом залізничних колій в Україні

"Київстар" та "Vodafone Україна" не зафіксували збільшення кількості хакерських атак на мережі

Нова кібератака в Україні здійснюється за допомогою "фейкових" судових запитів, до яких прикріплено вірус

"Київстар" у IV кв.-2021 збільшив дохід на 12,5%, EBITDA - на 8,7%

Держспецзв'язку вважає необхідною підтримку бізнесу у створенні стійкої до загроз системи кібербезпеки в Україні

СБУ готує базу для санкцій на телеканал "НАШ" - джерело

Схожість ПЗ атаки на українські держсайти з WhiteBlackCrypt свідчить про провокаційні спроби представити Україну її організатором - CERT-UA

Кількість абонентів "Київстар", що побували за кордоном, за 2021 рік зросла на 20% - компанія

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА