Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
09:38 28.04.2025

Фішингові QR-коди в громадських місцях: кіберполіція застерігає від шахраїв

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В Україні знову активізувалася шахрайська схема, пов’язана з підміною QR-кодів у загальнодоступних місцях. Зловмисники використовують фішингові сайти, щоб отримати дані банківських карт громадян.

Начальник 9-го відділу управління протидії кіберзлочинам в місті Києві повідомив, що шахраї почали підмінювати QR-коди на офіційних інформаційних табличках або просто розміщувати їх в громадських місцях. Скануючи такі коди, користувачі потрапляють на підроблені сайти, що імітують реальні онлайн-сервіси. У результаті зловмисники можуть отримати доступ до банківських даних і викрасти кошти.

Також було зазнчено, що найчастіше такі випадки трапляються у місцях, де люди активно використовують QR-коди для швидких оплат: під час паркування, оплати громадського транспорту, входу на заходи чи здійснення благодійних внесків. 

Візуально відрізнити якісно підроблений код від справжнього дуже складно, тому головна порада – завжди перевіряти адресу сайту перед введенням будь-яких конфіденційних даних.

Щоб уберегтися від шахраїв, варто дотримуватися кількох правил:
•    скануйте QR-коди лише з надійних джерел – уникайте кодів, розміщених на випадкових наклейках, листівках або рекламних оголошеннях.
•    перед скануванням перевіряйте наклейку – звертайте увагу на можливі сліди підміни (додатковий шар, нерівні краї, інший шрифт).
•    використовуйте функцію попереднього перегляду посилання – більшість смартфонів дозволяють побачити URL перед переходом.
•    завжди звертайте увагу на веб-адресу після переходу за QR-кодом – навіть якщо сайт виглядає переконливо, будь-які відмінності в домені можуть бути ознакою шахрайства.
•    Перевіряйте наявність захищеного з’єднання (https://) – якщо сайт не має сертифіката безпеки, вводити на ньому будь-яку інформацію небезпечно.
•    Не вводьте банківські дані на невідомих сайтах та без необхідності. 
•    Якщо ви виявили підозрілий QR-код – повідомте адміністрацію закладу, службу підтримки або правоохоронні органи.
•    Використовуйте віртуальні або тимчасові картки для онлайн-платежів – це допоможе уникнути значних фінансових втрат у разі витоку фінансових даних картки.

Якщо ви стали жертвою шахрайства - негайно зверніться до банку для блокування картки та подайте електронне звернення до кіберполіції за посиланням https://ticket.cyberpolice.gov.ua.

Також до вище зазначеної інформації, просимо Вас долучитись до соціального проєкту "БРАМА" - це проєкт, що був створений за підтримки кіберполіції України та волонтерських організацій для протидії дезінформації та блокування протиправного контенту. 

                                

Старший оперуповноважений 9-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в місті Києві капітан поліції Ігор Чепур  зазначив, що головною метою є очищення інформаційного простору від російської пропаганди та сервісів поширення дезінформації, а також знищення осередків незаконного поширення забороненого контенту. 

Місія полягає у тому, щоб кількісно зменшити присутність росіян, що поширюють пропагандистські матеріали,  у медіапросторі та якісно навчати виявляти й утилізувати ворожий контент. 

Для того, щоб бути частиною проєкту, користувачам достатньо мати мобільний телефон або компʼютер та трохи часу, який користувач готовий приділити для важливої справи. 

Задача учасників – надсилати скарги на надані нами пости, сервіси, посилання тощо. Більше скарг – більша вірогідність блокування контенту. 

Запрошуємо  долучитись до соціального проєкту "БРАМА"

https://chatovi.online/

 

 

 

 

Теги: #кіберполіція #qr_код #фішинг

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