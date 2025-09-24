"Нова пошта" попереджає про фішингову атаку з боку шахраїв

Лідер експрес-відправлень в Україні “Нова пошта” з групи Nova повідомив про фішингову атаку з боку шахраїв та закликав не переходити за посиланнями у SMS.

“Шахраї розсилають SMS-повідомлення нібито від “Нової пошти”. Ці повідомлення не мають жодного стосунку до компанії та являються фішинговою розсилкою. Клієнти почали отримувати SMS із невідомих номерів, в яких йдеться: “Вашу посилку затримано через неправильний індекс“, - пояснюється у повідомленні компанії у Телеграм-каналі в середу.

“Нова пошта” наголосила, що уся офіційна комунікація компанії ведеться лише з офіційних каналів, зокрема, сайту, мобільного застосунку, соціальних мереж та SMS-повідомлення.

У компанії додали, що слід видалити повідомлення та повідомити близьких про цю ситуацію.

Основним видом діяльності “Нової пошти” лишається експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Компанія є лiдером експрес-доставки по Україні. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.