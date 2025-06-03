Інтерфакс-Україна
Події
12:43 03.06.2025

Кіберполіцейські припинили злочинну діяльність лікарів-хірургів, які привласнювали кошти на лікування поранених військових

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Кіберполіцейські припинили злочинну діяльність лікарів-хірургів, які привласнювали кошти на лікування поранених військових

Оперативники кіберполіції Запоріжжя та слідчі ГУНП області викрили завідувача хірургічного відділення та двох підпорядкованих йому лікарів одного з медичних закладів на наданні фіктивних медичних послуг пораненим військовослужбовцям упродовж 2023 року.

"Використовуючи особисті облікові записи у медичній інформаційній системі, спільники внесли до електронної системи охорони здоров’я понад 2 тисячі фіктивних відомостей про проведення медичних процедур для понад 1200 військовослужбовців, які доставлялись до лікарні з пораненнями. Кіберполіцейських виявили та зафіксували неспівпадіння дат проведення медичних процедур з датами фактичної доставки військовослужбовців з пораненнями до лікарні", - вказується у повідомленні.

Протиправні дії лікарів призвели до надходження коштів на рахунок лікарні. Спричинені збитки державному бюджету в особі Національної служби здоров’я України перевищують 430 тис. грн.

Слідчі повідомили фігурантам про підозри за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) та ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на термін до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі тривають слідчі дії. Можлива додаткова правова кваліфікація. 

 

Теги: #поранені #кіберполіція #злочин #лікарі

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