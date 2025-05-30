Інтерфакс-Україна
Події
17:20 30.05.2025

Студент, що збирав для ворога інформацію про Міноборони, штаби та інші об'єкти у Києві, отримав15 років в’язниці

1 хв читати
Студент, що збирав для ворога інформацію про Міноборони, штаби та інші об'єкти у Києві, отримав15 років в’язниці

Студент Київського коледжу отримав 15 років в’язниці за державну зраду - збирав інформацію про розташування військових об’єктів, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури 21-річного студента столичного коледжу визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні у телеграм у п`ятницю.

Прокурори довели в суді, що протягом липня – серпня 2024 року обвинувачений через телеграм отримував завдання від представників РФ за гроші збирати та передавати координати розташування військових об`єктів, а також присутність там військовослужбовців.

Зокрема, замовників цікавила інформація про Міністерство оборони України, Штаб Сухопутних військ ЗС України, 3-ї ОШБр ЗСУ та інших військових частин, які розташовані в столиці. Обвинувачений здійснював фото- та відеофіксацію цих об`єктів, спостерігав чи є там люди та техніка. Після цього передавав інформацію куратору з точними координатами об’єктів та деталями, які помітив.

Чоловік перебуває під вартою.

Теги: #студент #прокуратура #держзрада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:38 29.05.2025
Росіяни вдарили Х-35 по цивільному підприємству на Харківщині - прокуратура

Росіяни вдарили Х-35 по цивільному підприємству на Харківщині - прокуратура

10:44 23.05.2025
Заяву кандидата в президенти Польщі про Україну Туск назвав держзрадою

Заяву кандидата в президенти Польщі про Україну Туск назвав держзрадою

13:43 20.05.2025
На Сумщині безпілотник атакував мирне населення під час видачі гуманітарної допомоги, є поранені

На Сумщині безпілотник атакував мирне населення під час видачі гуманітарної допомоги, є поранені

11:31 20.05.2025
ДБР передало до суду справу про держзраду ексзаступника секретаря РНБО Сівковича

ДБР передало до суду справу про держзраду ексзаступника секретаря РНБО Сівковича

10:31 20.05.2025
Внаслідок обстрілу Херсона десятеро поранених

Внаслідок обстрілу Херсона десятеро поранених

16:38 13.05.2025
Безробітний з Харківщини вчинив серію підпалів на залізниці за замовленням спецслужб РФ – прокуратура

Безробітний з Харківщини вчинив серію підпалів на залізниці за замовленням спецслужб РФ – прокуратура

16:23 02.05.2025
Подружжя, яке під виглядом зооволонтерів збирало дані ГРУ РФ про розташування ЗСУ на Харківщині, засуджено на 15 років в'язниці - прокуратура

Подружжя, яке під виглядом зооволонтерів збирало дані ГРУ РФ про розташування ЗСУ на Харківщині, засуджено на 15 років в'язниці - прокуратура

15:43 02.05.2025
Харківʼянин витрачав на власні потреби донати, який збирав начебто для ЗСУ - прокуратура

Харківʼянин витрачав на власні потреби донати, який збирав начебто для ЗСУ - прокуратура

15:27 01.05.2025
Невдалий пранк: у Києві студент погрожував підірвати обмін валют, якщо не віддадуть гроші

Невдалий пранк: у Києві студент погрожував підірвати обмін валют, якщо не віддадуть гроші

13:37 25.03.2025
ККС ВС про справу експравоохоронця, визнаного винним у допомозі агресору: Незгода з політикою України не виправдовує держзраду

ККС ВС про справу експравоохоронця, визнаного винним у допомозі агресору: Незгода з політикою України не виправдовує держзраду

ВАЖЛИВЕ

Зеленський – главі МЗС Туреччини : Росія робить усе, щоб наступна можлива зустріч щодо перемовин була безрезультатною

В бухті Десантна у російському Владивостоці пролунали вибухи, ГУР провело спецоперацію - джерела

Будівництво 1-го пускового комплексу 1-ї черги НВМК завершено, перші поховання плануються найближчим часом

Кабмін затвердив переговорні позиції України за Кластерами 2 і 6 в рамках вступу в ЄС

Зеленський про удар по Харкову: Варто всім у світі не торгуватися з агресором, а примушувати його зупинити вбивства

ОСТАННЄ

Зеленський – главі МЗС Туреччини : Росія робить усе, щоб наступна можлива зустріч щодо перемовин була безрезультатною

Головком ЗСУ Сирський доручив розслідувати напад на ТЦК у Кам'янці-Подільському

В бухті Десантна у російському Владивостоці пролунали вибухи, ГУР провело спецоперацію - джерела

Глава МЗС Туреччини провів переговори з Умєровим та Єрмаком

В РФ заявляють, що росделегація буде в Стамбулі 2 червня з меморандумом та іншими пропозиціями про припинення вогню

Мінкультури внесло фундаменти палацу гетьмана Розумовського в Києві до державного реєстру нерухомих пам’яток культури

Кабмін призначив Олександра В’язовченка заступником міністра енергетики

Будівництво 1-го пускового комплексу 1-ї черги НВМК завершено, перші поховання плануються найближчим часом

Росіяни атакували дроном підрозділ ДСНС в Нікополі, без постраждалих – МВС

ГУР, ймовірно, вразило реактивний БпЛА "Дань-М" над Чорним морем

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА