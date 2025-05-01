Інтерфакс-Україна
Події
15:27 01.05.2025

Невдалий пранк: у Києві студент погрожував підірвати обмін валют, якщо не віддадуть гроші

2 хв читати
Невдалий пранк: у Києві студент погрожував підірвати обмін валют, якщо не віддадуть гроші

Студент столичного коледжу вимагав гроші у касира обміну валют, погрожуючи підірвати обмінник, після затримання сказав, що це був пранк, а не розбійний напад.

"За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури 19-річному мешканцю м. Києва повідомлено про підозру у скоєнні розбійного нападу на обмін валют (ч. 4 ст. 187 КК України)", - повідомляє Київська міська прокуратура в телеграм-каналі у четвер.

За інформацією прокуратури, встановлено, що студент столичного коледжу із закритим обличчям зайшов у приміщення обміну валют та просунув касирці записку.

"В записці було написано, що у нього з собою вибухівка і він її підірве, якщо не отримає усіх грошей з каси. При цьому хлопець голосно квапив жінок, мовляв, у них залишились лічені хвилини - ось-ось приміщення злетить у повітря. Також він погрожував перелізти у зону касирок", - зазначається у повідомленні.

В прокуратурі зазначають, що працівниці обміну валют миттєво викликали на місце службу охорони, яка затримала нападника.

"Жодних вибухових пристроїв у нього з собою не було. Після затримання хлопець пояснив, що це був пранк, а не розбійний напад. Хоча свої дії на відео він не знімав і жодних помічників, які б фільмували все, що відбувається, з ним не було", - наголошується в повідомленні.

Санкція статті за розбій, вчинений в умовах воєнного стану, передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

Теги: #обмін_валют #студент #напад

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:49 01.05.2025
Стерненка прооперували - куля вийшла навиліт

Стерненка прооперували - куля вийшла навиліт

14:11 01.05.2025
СБУ попередила вбивство волонтера Стерненка та затримала нападницю

СБУ попередила вбивство волонтера Стерненка та затримала нападницю

13:49 01.05.2025
Волонтер Стерненко повідомив про напад на нього та затримання підозрюваної

Волонтер Стерненко повідомив про напад на нього та затримання підозрюваної

01:16 23.04.2025
Сибіга відреагував на напад у Пахалгамі

Сибіга відреагував на напад у Пахалгамі

11:09 18.04.2025
Глава МВС щодо пошуку нападника на Макарова: опитуємо свідків, чекаємо сьогодні на висновки експертизи

Глава МВС щодо пошуку нападника на Макарова: опитуємо свідків, чекаємо сьогодні на висновки експертизи

20:18 17.04.2025
Глава МВС: Правоохоронці перевіряють усі можливі мотиви нападу на Макарова, перша версія — побутова

Глава МВС: Правоохоронці перевіряють усі можливі мотиви нападу на Макарова, перша версія — побутова

19:40 17.04.2025
Напад на Макарова міг статися через його професійну діяльність - Зеленський

Напад на Макарова міг статися через його професійну діяльність - Зеленський

18:42 17.04.2025
Правоохоронці розглядають проросійський слід як одну з версій нападу на продюсера Макарова – джерело

Правоохоронці розглядають проросійський слід як одну з версій нападу на продюсера Макарова – джерело

17:46 17.04.2025
Клименко взяв на особистий контроль розслідування нападу на продюсера "Суспільного мовлення" Макарова

Клименко взяв на особистий контроль розслідування нападу на продюсера "Суспільного мовлення" Макарова

14:28 17.04.2025
Здійснено напад на продюсера "Суспільного мовлення" Юрія Макарова

Здійснено напад на продюсера "Суспільного мовлення" Юрія Макарова

ВАЖЛИВЕ

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій, зокрема, проти Арестовича

СБУ попередила вбивство волонтера Стерненка та затримала нападницю

Волонтер Стерненко повідомив про напад на нього та затримання підозрюваної

ЗСУ у квітні завдяки тактиці активної оборони відновили загалом 115 позицій - Сирський

Заморозки очікуються в північних, більшості західних та центральних областей України у п'ятницю

ОСТАННЄ

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій, зокрема, проти Арестовича

Прем'єр Ізраїлю повідомив про затримання підозрюваних в організації підпалів, що призвело до серйозних лісових пожеж

Кремінь: Я готовий і надалі працювати мовним омбудсменом

Оголошену в розшук у справі Айбокс Банку Циганок затримали у Польщі - БЕБ

В ПП "Корчова – Краківець" з 8 травня до середини червня знизиться пропускна спроможність через ремонт

ДБР викрило посадовця в/ч на закупівлі хліба за завищеними цінами

JYSK відкрив новий магазин у Харкові та оновлений формат у Рівному

McDonald’s Україна виводить з меню популярну позицію

Загальні втрати ворога на східному напрямку за квітень досягли 27489 особового складу – речник ОСУВ "Хортиця"

ЗСУ у квітні завдяки тактиці активної оборони відновили загалом 115 позицій - Сирський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА