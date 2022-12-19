Майже 13 тис. студентів коледжів та вишів переведуть на бюджет – Міносвіти

У Міністерстві освіти і науки України повідомляють, що надано дозвіл майже 13 тис. здобувачів освіти окремих категорій для переведення на навчання за державним замовленням.

"Продовжуємо процес переведення на навчання за державним замовленням дітей загиблих захисників України, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також дітей жителів особливо небезпечних територій, які зараховані до закладів фахової передвищої та вищої освіти до 2021 року включно", - написав міністр освіти Сергій Шкарлет у телеграм-каналі.

Зазначено, що станом на 19 грудня за рахунок внутрішнього перерозподілу місць між закладами фахової передвищої та вищої освіти, підпорядкованих Міносвіти, підтверджено та надано дозвіл для переведення на навчання за державним замовленням майже 13 тис. здобувачів.

Міністр також повідомив, що до відомства надійшло 22 643 звернення щодо переведення на бюджетні місця здобувачів освіти від 311 закладів фахової передвищої та вищої освіти.

Джерело: https://t.me/SerhiyShkarlet/1893