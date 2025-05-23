Інтерфакс-Україна
Події
10:09 23.05.2025

Середній заробіток полонених в українських таборах становить 1,5-2 тис. грн в місяць

2 хв читати
Середній заробіток полонених в українських таборах становить 1,5-2 тис. грн в місяць

Середній заробіток військовополонених в українських таборах становить від 1,5 тис. до 2 тис. грн в місяць, повідомляє Міністерство юстиції України.

"Україна послідовно виконує зобов’язання, передбачені міжнародним гуманітарним правом, зокрема Женевською конвенцією 1949 року, у частині поводження з військовополоненими. Умови тримання російських військовослужбовців, які потрапили в полон, відповідають стандартам міжнародного та національного законодавства. Міністерство юстиції забезпечує контроль за дотриманням усіх передбачених прав та умов", - йдеться у повідомленні відомства.

Зазначається, що табори для військовополонених облаштовані спальні приміщення, їдальні, медичні пункти, лазні, бібліотеки, пекарні, майстерні, укриття, а також інфраструктура для осіб з інвалідністю, а усі полонені забезпечуються одягом, засобами гігієни та триразовим гарячим харчуванням.

"Медичне обслуговування охоплює щомісячні огляди, амбулаторну та стаціонарну допомогу — у тому числі в закладах охорони здоров’я поза системою Мін’юсту — якщо в установі табору або інших установах ДКВС немає можливості надати потрібну медичну допомогу", - додали в міністерстві.

Крім того, зазначається, що полонені залучаються до роботи у швейних, деревообробних цехах, кухнях, а також виготовляють пакети, меблі, ялинкові прикраси, і всі, хто може працювати за станом здоров’я, мають можливість виконувати оплачувану роботу шість днів на тиждень.

"Розмір винагороди визначено відповідно до Женевської конвенції та становить щонайменше чверть швейцарського франка за день. У квітні середній заробіток полонених коливався від 1500 до 2000 грн", - розповіли у відомстві. 

Серед іншого, в установах облаштовано бібліотеки з книгами різними мовами, зали для перегляду телепередач, спортивні майданчики та кімнати для релігійних потреб, а також створено можливості для інтелектуального розвитку, дозвілля, спортивних занять, ігор, а за запитом полонені можуть звертатися до релігійних діячів або духовних наставників.

"Україна забезпечує право на листування та телефонні дзвінки з родиною. Військовополонені надіслали та отримали понад 6500 листів, понад 4000 разів скористалися телефонним зв’язком. Надходять також посилки — на сьогодні їх кількість перевищує 6500", - йдеться в повідомленні.

Теги: #заробітки #військовополонені #умови

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:47 21.05.2025
Страти росіянами українських військовополонених набули системного характеру, що вказує на політику, схвалену вищим керівництвом Росії - МЗС

Страти росіянами українських військовополонених набули системного характеру, що вказує на політику, схвалену вищим керівництвом Росії - МЗС

03:33 13.05.2025
"ДТЕК Енерго" планує щорічно викуповувати євробонди на суму до $100 млн та просить змін до умов їх випуску

"ДТЕК Енерго" планує щорічно викуповувати євробонди на суму до $100 млн та просить змін до умов їх випуску

10:27 01.05.2025
Україна погодилася на запропоновані США умови припинення військових дій - спецпосланець Трампа

Україна погодилася на запропоновані США умови припинення військових дій - спецпосланець Трампа

20:18 25.04.2025
Європа висунула контрпропозиції до мирної угоди: Україна отримує гарантії безпеки від США, територіальні питання вирішуватимуться після безумовної тиші

Європа висунула контрпропозиції до мирної угоди: Україна отримує гарантії безпеки від США, територіальні питання вирішуватимуться після безумовної тиші

10:18 24.04.2025
Україна і РФ обмінюються посилками і листами для військовополонених

Україна і РФ обмінюються посилками і листами для військовополонених

04:28 20.04.2025
Серед захисників, яких повернули до України в суботу 13 мешканців Харківщини - Синєгубов

Серед захисників, яких повернули до України в суботу 13 мешканців Харківщини - Синєгубов

16:38 18.04.2025
США пропонують послабити санкції проти РФ в рамках мирної угоди щодо України - ЗМІ

США пропонують послабити санкції проти РФ в рамках мирної угоди щодо України - ЗМІ

17:05 16.04.2025
МЗС України про взятих у полон громадян КНР: Ми підтримуємо контакт із китайською стороною дипломатичними каналами

МЗС України про взятих у полон громадян КНР: Ми підтримуємо контакт із китайською стороною дипломатичними каналами

17:22 15.04.2025
Підсудні російські військовополонені не визнають провину і хочуть на обмін – заступник голови Ірпінского суду Київщини

Підсудні російські військовополонені не визнають провину і хочуть на обмін – заступник голови Ірпінского суду Київщини

16:32 10.04.2025
Російська армія – це збіговисько дегенератів – МЗС про відео страти українських військовополонених

Російська армія – це збіговисько дегенератів – МЗС про відео страти українських військовополонених

ВАЖЛИВЕ

Міністри фінансів та голови центробанків G7 підтвердили підтримку України у заключній заяві за результатами саміту

Україна працює, щоб наступна технічна зустріч відбулася якнайшвидше - Зеленський

В результаті російського обстрілу Берислава загинули двоє людей

ГУР: Україна передала РФ список на обмін у форматі "1000 на 1000"

Швейцарія підтвердила готовність прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання

ОСТАННЄ

Морські піхотинці своєю силою досягають вагомих результатів на фронті - Зеленський

Заяву кандидата в президенти Польщі про Україну Туск назвав держзрадою

Поліцейські на Одещині затримали ділка за незаконне переправлення чоловіків через кордон

СБУ затримала "крота" ФСБ у провідному військовому інституті України

Росія виступає проти проведення переговорів з Україною у Ватикані - ЗМІ

Трамп планує бути на саміті НАТО в Гаазі

В Україні 15 підземних шкіл, до кінця року планується введення в експлуатацію ще 180

США поставлять Естонії велику партію ракет для ПТРК Javelin

Знищено будівлю підприємства внаслідок атаки БпЛА на Полтавщині

Ворог атакував БПЛА залізницю в Чернівецькій області, пошкоджена інфраструктура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА