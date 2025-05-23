Середній заробіток полонених в українських таборах становить 1,5-2 тис. грн в місяць

Середній заробіток військовополонених в українських таборах становить від 1,5 тис. до 2 тис. грн в місяць, повідомляє Міністерство юстиції України.

"Україна послідовно виконує зобов’язання, передбачені міжнародним гуманітарним правом, зокрема Женевською конвенцією 1949 року, у частині поводження з військовополоненими. Умови тримання російських військовослужбовців, які потрапили в полон, відповідають стандартам міжнародного та національного законодавства. Міністерство юстиції забезпечує контроль за дотриманням усіх передбачених прав та умов", - йдеться у повідомленні відомства.

Зазначається, що табори для військовополонених облаштовані спальні приміщення, їдальні, медичні пункти, лазні, бібліотеки, пекарні, майстерні, укриття, а також інфраструктура для осіб з інвалідністю, а усі полонені забезпечуються одягом, засобами гігієни та триразовим гарячим харчуванням.

"Медичне обслуговування охоплює щомісячні огляди, амбулаторну та стаціонарну допомогу — у тому числі в закладах охорони здоров’я поза системою Мін’юсту — якщо в установі табору або інших установах ДКВС немає можливості надати потрібну медичну допомогу", - додали в міністерстві.

Крім того, зазначається, що полонені залучаються до роботи у швейних, деревообробних цехах, кухнях, а також виготовляють пакети, меблі, ялинкові прикраси, і всі, хто може працювати за станом здоров’я, мають можливість виконувати оплачувану роботу шість днів на тиждень.

"Розмір винагороди визначено відповідно до Женевської конвенції та становить щонайменше чверть швейцарського франка за день. У квітні середній заробіток полонених коливався від 1500 до 2000 грн", - розповіли у відомстві.

Серед іншого, в установах облаштовано бібліотеки з книгами різними мовами, зали для перегляду телепередач, спортивні майданчики та кімнати для релігійних потреб, а також створено можливості для інтелектуального розвитку, дозвілля, спортивних занять, ігор, а за запитом полонені можуть звертатися до релігійних діячів або духовних наставників.

"Україна забезпечує право на листування та телефонні дзвінки з родиною. Військовополонені надіслали та отримали понад 6500 листів, понад 4000 разів скористалися телефонним зв’язком. Надходять також посилки — на сьогодні їх кількість перевищує 6500", - йдеться в повідомленні.