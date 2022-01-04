Спорт

19:08 04.01.2022

Володимир Кличко увійшов до топ-10 найбагатших боксерів світу

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Володимир Кличко увійшов до топ-10 найбагатших боксерів світу

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко увійшов до топ-10 найбагатших боксерів світу за всю історію за версією Manchester Evening News.

Брат мера Києва, лідера партії "УДАР" Віталія Кличка заробив за свою кар'єру 58 мільйонів фунтів, що дозволило йому посісти 10 місце в рейтингу, повідомляє видання.

Окрім Володимира Кличка до топ-10 увійшли Ентоні Джошуа (60 млн фунтів), Шугар Рей Леонард (88), Тайсон Ф'юрі (100), Леннокс Льюїс (103), Сауль Альварес (105), Оскар Де Ла Хойя (148), Менні Пак’яо (163), Джордж Форман (222) та Флойд Мейвезер (400).

Як повідомляє Manchester Evening News, Володимир Кличко утримував 5 чемпіонських поясів упродовж шести років. Найбільше грошей він заробив в останніх поєдинках проти Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

 

 

Теги: #кличко #бокс #заробітки
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