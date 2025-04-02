Єдиний портал вакансій щодня відвідує понад 2,5 тис. шукачів роботи, повідомляє Державна служба зайнятості.

"Найбільшу в Україні базу кар’єрних можливостей "Єдиний портал вакансій" щодня відвідує понад 2,5 тис. шукачів роботи. Популярність ресурсу полягає в тому, що до нього можуть звертатися не тільки безробітні. В пошуку ще більш підхожих місць роботи, порталом користуються і забезпечені роботою громадяни", - йдеться у повідомленні Служби.

Відзначається, що на порталі постійно налічується близько 230 тис. найрізноманітніших вакансій, щодня до цього переліку додається понад 20 тис. нових пропозицій.

У відомстві нагадали, що "Єдиний портал вакансій" групує вакансії для користувачів не лише за спеціалізацією, розміром оплати праці чи географічною складовою, але й ще за чотирма критеріями: вакансії державного сектору, для ветеранів та ветеранок, пропозиції сил оборони та вакансії із забезпеченням житла.

"Важливо, що "Єдиний портал вакансій" – це не лише пропозиції Державної служби зайнятості - ця база об’єднує найбільші в країні, перевірені ресурси для пошуку роботи. Проте для користувачів, які хочуть бачити лише вакансії, надані службою зайнятості, є така можливість, адже на порталі є змога відфільтрувати їх саме за цією характеристикою", - йдеться в повідомленні.