Держслужба зайнятості вперше виплатила ФОПу з інвалідністю компенсацію за облаштування робочого місця

Перший фізособа-підприємець з інвалідністю отримав компенсацію за облаштування свого робочого місця від Державної служби зайнятості, повідомляється на сайті Міністерства економіки у вівторок.

"Першим цією можливістю скористався підприємець з міста Сквира Білоцерківського району Київської області Сергій Кривуша. Він має ІІ групу інвалідності та статус учасника бойових дій. За кошти, які йдуть з Фонду соцстрахування на випадок безробіття, він закупив оргтехніку зі спеціальним програмним забезпеченням та джерело безперебійного живлення", - йдеться в публікації.

Зазначається, що підприємцем він став також за підтримки служби зайнятості лише півроку тому. Чоловік прийшов у місцевий офіс дізнатися про можливості, зареєструвався як ФОП та отримав ветеранський грант за програмою "Власна справа" на 500 тис. грн і закупив обладнання для встановлення сонячних панелей, винайняв ще двох ветеранів та вже має два перших замовлення. А нещодавно дізнався про нові можливості і отримав компенсацію на облаштування власного робочого місця.

В Мінекономіки нагадали, що самозайняті ветерани з інвалідністю, ФОПи, а також ті, хто тільки планує розпочати бізнес, можуть отримати від 80 до 120 тис. грн на облаштування робочого місця - зокрема на пандуси, підйомники або спецмеблі. Ця програма вже стала підтримкою для понад двох тисяч підприємств, які створили майже 2600 робочих місць для людей з інвалідністю. На це держава виділила 183 млн грн.