Інтерфакс-Україна
Події
15:16 01.07.2025

МВС створило спеціальний портал для координації осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

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Міністерство внутрішніх справ України створило офіційний портал для координації розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та підтримки їх родин – Єдину інформаційну платформу з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

"Ми взяли на себе зобов'язання знайти і максимально коротко пояснити, хто чим займається, і дати актуальне посилання", - сказав уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов на презентації порталу.

Він зазначив, що платформу створено у відповідь на численні звернення родин зниклих безвісти осіб, громадських організацій та регіональних представників.

За словами Добросердова, портал наповнюватиметься інформацією через офіційні канали державних органів, міжнародних організацій та інших установ, залучених до процесу розшуку. Кожна з цих структур зможе публікувати актуальні оновлення. Також будуть розміщені відповіді на поширені запитання, алгоритми дій та інші корисні матеріали.

Він наголосив, що головна мета платформи — вказати шлях та надати родичам зниклих максимальну інформацію про функції офіційних структур.

Директор Департаменту комунікації МВС України Мар’яна Рева повідомила, за наразі триває робота над перекладом платформи англійською мовою для того, щоб вона була корисна і для іноземних громадян, які шукають своїх зниклих родичів. Однак вона зазначила, що першочерговим завданням порталу була робота саме з українською аудиторією.

 

Теги: #портал #зниклі_безвісти #мвс

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