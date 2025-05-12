Четвертину вакансій на українському ринку праці пропонує переробна промисловість - дослідження

Кількість пропозицій роботи на українському ринку праці складає 116 тис., з них 22% пропонують підприємства переробної промисловості, йдеться в дослідженні ринку праці 2024-2025 років Державної служби зайнятості (ДСЗ).

Згідно з результатами дослідження, презентованими на заході "Ринок праці України 2025: виклики, запити бізнесу та стратегія реформ", що відбувся 12 травня в Києві, значну частку вакансій пропонує сфера охорони здров’я (13,6%), транспорт/складське господарство (9,4%), водопостачання/каналізація (7,6%), постачання електроенергії/газу/пари (6,3%). Трохи більше 5% пропонує сфера освіти.

Натомість мізерна частка відкритих вакансій (менше 1%) у секторах послуг, готельно-ресторанному бізнесу, нерухомості та ІТ, зазначають дослідники.

В регіональному розрізі найбільша кількість вакансій та, відповідно, проблеми з пошуком персоналу спостерігаються в промислових та великих міських центрах.

Найбільший попит на працівників сформувався у Дніпропетровській (13.0%) та Харківській (11.5%) областях, що може свідчити про значний дефіцит кадрів у цих регіонах внаслідок війни. Значна кількість великих промислових підприємств тут потребує більше працівників, нестача яких зумовлена безпековою ситуацією та мобілізацією, свідчать оприлюднені результати.

Підкреслюється, що найбільша частка підприємств, що мали відкриті вакансії на момент опитування (понад 40% підприємств), відзначається у секторах водопостачання, державного управління та охорони здоров’я. Найменша частка підприємств з відкритими вакансіями – у секторах інформації, нерухомості, торгівлі, а також готельно-ресторанному бізнесі.

В опитуванні зазначається, що загалом стабільне функціонування та високий рівень попиту на працівників у держсекторі, сфері охороні здоров'я та комунальних послуг свідчить про наявність істотного дефіциту кадрів, спричиненого мобілізацією, міграцією та низькими зарплатами.

В регіональному розрізі частки, які припадають на підприємства з відкритими вакансіями, відрізняються несуттєво і здебільшого коливаються від 20% до 34%. Найбільші частки таких мають Миколаївська (34,2%), Рівненська (34,1%), та Волинська (34,1%) області.

Такі значення в цілому можуть пояснюватись істотним дефіцитом в умовах відносно стабільної економічної ситуації, йдеться в дослідженні. Припускається, що Миколаївська область стикається із більшими проблемами з огляду на промислову специфіку регіону та безпекову ситуацію через близькість до лінії фронту, мобілізацію та міграцію. Водночас найменші частки підприємства з відкритим вакансіями мають у Києві (10,4%), Запорізькій (16,9%), Вінницькій (18,9%) та Одеській (19,9%) областях, однак з різних причин. Так, у столиці традиційно висока концентрація кваліфікованих кадрів, що зменшує потребу у відкритих вакансіях. Багато підприємств адаптувалися до віддаленої роботи, що знижує необхідність активного найму, а висока конкуренція на ринку праці сприяє швидкому заповненню вакансій, зхазначають дослідники.

В той же час Запорізька область – прифронтовий регіон з високими ризиками для бізнесу, де приватні підприємства призупинили або зменшили масштаби діяльності, що знижує потребу в нових працівниках. До цього додається еміграція працездатного населення та відсутність значних інвестицій у розвиток.

Вінницька та Одеська області – відносно стабільні регіони, де економічна активність знижується поступово. З іншого боку, сектори торгівлі та транспорту отримують можливості швидшого заповнення вакансій.

Щодо структури зайнятості, то в 2024 році основна частка працівників належала до вікової групи 25-60 років (80,5%). Молодь до 25 років становила лише 6,4%, що свідчить про складнощі із залученням молодих кадрів. Найбільше старших працівників зосереджено у сфері водопостачання, освіти та медицини, що створює ризики кадрового дефіциту в майбутньому. За результатами опитування, впродовж 2024 року відбулось зменшення штатної чисельності на 1,1%.

Опитування роботодавців тривало з 17 грудня 2024 року по 31 січня 2025-го. Державна служба зайнятості опитала майже 55 тис. роботодавців. Критерієм відбору підприємств була належність до економічно активних підприємств з середньообліковою чисельністю 10 і більше осіб (за даними звітів ПФУ станом на 01.07.2024р.). До опитування не залучалися підприємства, які належать або дотичні до оборонного комплексу чи знаходяться на непідконтрольній території України.