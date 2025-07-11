Динаміка ринку праці в червні сповільнилась: середня зарплата лишилась на рівні травня, а кількість вакансій незначно зросла - Work.ua

Рівень середньої заробітної плати серед вакансій у червні 2025 року становив 25 тис. грн, що відповідає показникам попереднього місяця, кількість вакансій майже не змінилась та склала 107,1 тис. (проти 106,85 тис. у травні), зазначається в дослідженні ринку праці в Україні на порталі пропозицій роботи Work.ua.

"В умовах дефіциту кадрів ринок праці не може дозволити собі піти на канікули. Літо, що традиційно вважається низьким сезоном найму, розпочалося з найбільшої кількості вакансій і кандидатів за рік. Зокрема, зросла кількість неповнолітніх шукачів", - коментують в Work.ua.

Також в компанії зазначають, що деякі компанії готові наймати осіб до 18 років. Також надзвичайно високою залишається кількість вакансій для осіб без досвіду - 55% від усіх пропозицій роботи, що створює сприятливі умови для старту кар’єри.

Наголошується, що в перший місяць літа побільшало роботи в Хмельницькій, Харківській, Кіровоградській і Одеській областях (+2%). Київська область залишається лідером - близько 35 тис. вакансій.

Як повідомили в Work.ua, багато місяців найбільшою за кількістю вакансій на ринку праці є категорія робочі спеціальності/виробництво. Там підкреслюють, що ситуація не змінюється навіть під впливом сезонних чинників, адже зазвичай влітку першість посідають вакансії зі сфери обслуговування. І це чергове свідчення гострого дефіциту кадрів фахівців робітничих професій.

"А от де сезонні чинники мали вплив, то це в категоріях з найпомітнішим приростом вакансій. Бачимо, що вже почалася підготовка до осені як нового навчального року та сезону активного найму. Тож роботодавці активізувалися в пошуку освітян і рекрутерів", - констатують в компанії.

Найбільший приріст вакансій серед категорій - в освіті (9%), управлінні персоналом/HR (8%), топменеджмент/керівництво вищої ланки (5%).

Щодо кількості шукачів роботи - вона у червні була найбільшої за останні два роки, найбільше нових шукачів додалося в Житомирській, Кіровоградській, Хмельницькій, Закарпатській і Волинській областях. Найчастіше це спеціалісти, яких активно шукають влітку — вони розміщували резюме в категоріях готельно-ресторанний бізнес/туризм, сфера обслуговування, роздрібна торгівля, освіта, наука.

Підкреслюється, що помітно зросла частка неповнолітніх шукачів - з 3% до 6% від загальної кількості кандидатів. Молодь зазвичай претендує на посади продавців-консультантів, баристів, офіціантів тощо.