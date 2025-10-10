Інтерфакс-Україна
Події
11:12 10.10.2025

Свириденко: якщо ми хочемо, щоб в держсекторі були фахівці високого рівня, вони мають отримувати гідну зарплату

1 хв читати
Свириденко: якщо ми хочемо, щоб в держсекторі були фахівці високого рівня, вони мають отримувати гідну зарплату
Фото: НБУ

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, коментуючи ініціативу обмеження рівня заробітних плат чиновників, заявила, що фахівці високого рівня мають отримувати гідну заробітну плату.

"Запитання щодо обмеження заробітних плат. Мені здається, що якщо ми хочемо, щоб у нас були фахівці високого рівня, які будуть працювати на державу, вони мають отримувати гідну заробітну плату. Розмір залежить від того, який це орган, яке це державне підприємство", - сказала Свириденко під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю, відповідаючи на запитання про обмеження зарплат чиновникам.

Як повідомлялося, 1 жовтня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подали пропозицію до державного бюджету на 2026 рік обмежити рівень заробітних плат чиновників лімітом 80 тис. грн на місяць.

Теги: #свириденко #заробітна_плата

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:25 10.10.2025
Уряд підтримує ідею запровадження "нульового" розмитнення авто для УБД, але потрібно шукати джерело видатків - Свириденко

Уряд підтримує ідею запровадження "нульового" розмитнення авто для УБД, але потрібно шукати джерело видатків - Свириденко

11:23 10.10.2025
Свириденко: розлучення онлайн в "Дії" ніяким чином не впливає на бажання людей розлучатися

Свириденко: розлучення онлайн в "Дії" ніяким чином не впливає на бажання людей розлучатися

11:14 10.10.2025
Ресурс на оборону в проєкті держбюджету-2026 можна буде використовувати на індексацію зарплат військових - Свириденко

Ресурс на оборону в проєкті держбюджету-2026 можна буде використовувати на індексацію зарплат військових - Свириденко

11:08 10.10.2025
У Київській, Полтавській, Харківській, Сумській областях діють графіки аварійних відключень електроенергії та спецграфіки - Свириденко

У Київській, Полтавській, Харківській, Сумській областях діють графіки аварійних відключень електроенергії та спецграфіки - Свириденко

15:51 30.09.2025
Соціальний комітет Ради рекомендує передбачити прожитковий мінімум у 8,2 тис. грн і мінімальну зарплату в 9,7 тис. грн у 2026р

Соціальний комітет Ради рекомендує передбачити прожитковий мінімум у 8,2 тис. грн і мінімальну зарплату в 9,7 тис. грн у 2026р

11:16 25.09.2025
Міносвіти ще напрацьовує механізм запланованого на 2026р підвищення зарплати педагогам - Лісовий

Міносвіти ще напрацьовує механізм запланованого на 2026р підвищення зарплати педагогам - Лісовий

16:30 23.09.2025
Необхідно вирівняти зарплати вихователів дитсадків до рівня вчителів початкової школи - Гетманцев

Необхідно вирівняти зарплати вихователів дитсадків до рівня вчителів початкової школи - Гетманцев

16:00 22.09.2025
Гетманцев: частина бізнесу незадоволена вимогою середньої зарплати 12–16 тис. грн для ліцензій на підакцизні товари

Гетманцев: частина бізнесу незадоволена вимогою середньої зарплати 12–16 тис. грн для ліцензій на підакцизні товари

13:23 16.09.2025
Перебування в кадровому резерві вчителів на прифронтових територіях передбачає виплату не менше 2/3 окладу

Перебування в кадровому резерві вчителів на прифронтових територіях передбачає виплату не менше 2/3 окладу

14:34 28.07.2025
Неможливо буде побудувати бажану систему освіти без вирішення питання з зарплатами освітян - Федоров

Неможливо буде побудувати бажану систему освіти без вирішення питання з зарплатами освітян - Федоров

ВАЖЛИВЕ

Збито/подавлено 420 цілей, зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях, падіння уламків на 7 локаціях – ПС ЗСУ

Зеленський: РФ завдала по Україні удару понад 450 дронами і більше ніж 30 ракетами, головна мішень – енергетична інфраструктура

Вдалося врятувати групу з 23 українських дітей і підлітків із ТОТ

Відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС відбудеться з енергосистеми України

Зеленський: Маємо чіткі плани щодо масштабування застосування далекобійної зброї на найближчі місяці

ОСТАННЄ

Більшість українців прихильно ставляться до створення Уряду національної єдності – КМІС

Ворог просунувся у трьох областях – DeepState

Відшкодовано 215 млн грн у справі "бек-офісу" на УЗ - САП

"Зелена" гілка київського метрополітену відновила рух від ст. "Сирець" до ст. "Харківьска"

Автором тексту Радіодиктанту нацєдності-2025 буде письменниця Євгенія Кузнєцова, а читатиме текст акторка Наталія Сумська

Ворог висадив механізований десант у Володимирівці на Донеччині – DeepState

Ситуація з енергопостачанням найскладніша в Києві та п'яти областях – "Укренерго"

На Черкащині військовослужбовця засуджено до 9 років ув’язнення за вбивство дворічного сина – прокуратура

Глава МВС: До ліквідації наслідків обстрілів залучено 1 200 фахівців ДСНС, розгорнуті пункти незламності

Збито/подавлено 420 цілей, зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях, падіння уламків на 7 локаціях – ПС ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА