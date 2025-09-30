Інтерфакс-Україна
Економіка
15:51 30.09.2025

Соціальний комітет Ради рекомендує передбачити прожитковий мінімум у 8,2 тис. грн і мінімальну зарплату в 9,7 тис. грн у 2026р

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує передбачити в проекті державного бюджету на 2026 рік прожитковий мінімум у розмірі 8 196,64 грн і мінімальну заробітну плату у місячному розмірі 9 664 грн.

За результатами розгляду проєкту державного бюджету на 2026 рік (законопроєкт №14000), Комітет пропонує установити з 1 січня 2026 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць, що застосовується при визначенні розмірів державних соціальних гарантій та стандартів у сфері соціального захисту, у розмірі 8 196,64 грн (у проекті держбюджету-2026 - 3209 грн), а для основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років — 7 375,23 гривень; дітей віком від 6 до 18 років — 9 310,74 гривень; працездатних осіб — 8 574,01 гривень; осіб, які втратили працездатність, — 6 895,21 гривень; осіб, які втратили працездатність, який застосовується для визначення розміру доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення за рішеннями суду, — 1 600 гривень.

Також пропонується унормувати, що на період дії воєнного стану Кабміну надається право встановлювати понижуючий коефіцієнт до розміру прожиткового мінімуму для цілей виконання зобов’язань у сфері соціального захисту населення, але не нижче 0,5 його розміру.

Крім того, пропонується установити з 1 січня 2026 року мінімальну заробітну плату у місячному розмірі — 9 664 грн (у проекті держбюджету-2026 - 8 647 грн), що відповідає розміру прожиткового мінімуму з урахуванням сум обов’язкових платежів та законом "Про оплату праці", яким визначено, що мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Як повідомлялося, 15 вересня уряд вніс до парламенту проєкт держбюджету-2026. В бюджет закладено видатки 4,8 трлн грн (+415 млрд грн до держбюджету-2025) та доходи 2,83 трлн грн (+446,8 млрд грн); а його дефіцит оцінюється у 18,4% ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року). На оборону передбачено 2,8 трлн грн (27,2% ВВП) (+168,6 млрд грн).

19 вересня Верховна Рада заслухала внесений урядом проєкт держбюджету-2026 та взяла його до роботи.

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки хоче збільшення вдвічі видатків сектору безпеки і оборони в проєкті державного бюджету на 2026 рік. Зокрема, пропонується збільшення видатків загального фонду держбюджету на 2,8 трлн грн.

Комітет Ради з питань правової політики рекомендує комітету з питань бюджету збільшити видатки органам державної та судової влади на 17,3 млрд грн в проєкті держбюджету-2026.

Теги: #верховна_рада #заробітна_плата

