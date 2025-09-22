Гетманцев: частина бізнесу незадоволена вимогою середньої зарплати 12–16 тис. грн для ліцензій на підакцизні товари

Кілька мереж тютюнових та алкогольних кіосків висловлюють невдоволення щодо рішення парламенту встановити мінімальний розмір середньої заробітної плати для суб’єктів господарювання, що реалізують підакцизні товари, як умову для отримання ліцензій на рівні 12-16 тис. грн, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Гетманцев нагадав, що з 1 жовтня, згідно з прийнятим Радою 16 липня законом №4536-IX (законопроєкт 13157) середня зарплата для отримання ліцензії для виробництва і торгівлі алькогольними напоями у таких суб’єктів має становити не менше 16 тис. грн у містах і 12 тис. грн у селах.

"Шоковані тим, що людям треба платити в білу, і з білої зарплати треба платити податки, що йдуть на армію та майбутні пенсії тих самих працівників", – написав він у Телеграм-каналі в понеділок.

Гетманцев наголосив, що цей крок спрямований на розвиток цивілізованого ринку, сплату податків та забезпечення "білих" зарплат, які формують надходження до бюджету на армію та пенсії.

"Це не перший, але й не останній крок до цивілізованого ринку. Не дякуйте, і з жовтня підніміть зарплати до реальних. Не ризикуйте", - резюмував Гетманцев.