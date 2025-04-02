Вакантні посади в Раді НБУ будуть заповнені до кінця квітня – програма з МВФ

Національний банк України (НБУ) та уряд продовжать співпрацю з персоналом Міжнародного валютного фонду (МВФ) для розробки та ухвалення змін до закону про НБУ для посилення колективної придатності Ради НБУ, йдеться в оновленій за результатами сьомого перегляду програмі розширеного фінансування МВФ, оприлюдненій на сайті Фонду.

"Ми продовжимо працювати над посиленням фінансової автономії НБУ, зокрема, його статусу забезпеченого кредитора. Ми забезпечимо заповнення вакантних посад у Раді НБУ до кінця квітня 2025 року", – підтверджує взяті у грудні минулого року зобов’язання українська сторона.

У документі у черговий раз підкреслюється, що сильний та незалежний НБУ залишається критично важливим для досягнення макроекономічної стабільності та сприятиме остаточному переходу до повноцінної системи таргетування інфляції з плаваючим обмінним курсом.

Україна заповнить три вакантні місця з дев'яти у Раді НБУ до кінця квітня наступного року, свідчить оновлений Меморандум про економічну та фінансову політику за підсумками 6-го перегляду програми EFF України та МВФ.

Раніше, восени 2024 року, глава центробанку Андрій Пишний в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" оцінив роботу Ради НБУ як ефективну, незважаючи на відсутність трьох із дев'яти членів у її складі.

В Раду Нацбанку окрім голови НБУ входять ще вісім членів: по чотири людини призначаються президентом і Верховною Радою на строк сім років. Наразі за квотою президента призначено Ігоря Веремія та Василя Фурмана (у червні та листопаді 2022 року), а за квотою Верховної Ради - Василя Горбаля (у вересні 2020 року), Анатолія Барсукова та Олену Щербакову (у грудні 2022 року).