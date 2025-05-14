Інтерфакс-Україна
Події
18:45 14.05.2025

Майже 1500 УБД та осіб з інвалідністю доєдналися до програми безоплатного професійного навчання – Держслужба зайнятості

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Державна служба зайнятості продовжує реалізацію експериментального проєкту, що пропонує безоплатне професійне навчання для учасників бойових дій та людей з інвалідністю, які постраждали через війну.

"З початку 2025 року майже 1500 українців скористались можливістю підвищити свої професійні навички в рамках проєкту. З них: 1322 учасники бойових дій; 137 осіб з інвалідністю внаслідок війни. Підвищують свою кваліфікацію, в рамках програми — 89% учасників, а опановують нову професію — 11%",- повідомляє пресслужба Держслуби зайнятості.

Відзначається, що найпопулярніші професії та освітні програми серед учасників – психологія, домедична підготовка, керування БПЛА, підприємництво та бізнес-планування.

"Проєкт спрямований на підвищення конкурентоспроможності учасників бойових дій та осіб з інвалідністю на ринку праці, надаючи їм нові можливості для професійного розвитку", - підкреслюють у Службі.

Навчання проходить у 8 сучасних Центрах професійно-технічної освіти служби зайнятості, які працюють у містах: Дніпро, Полтава, Харків, Одеса, Львів, Рівне, Суми та Івано-Франківськ.

Учасники можуть обрати одну з 98 робітничих професій або вдосконалити навички за понад 400 програмами. Викладачі використовують сучасні методики для забезпечення високої якості навчання та відповідності актуальним вимогам ринку праці.

Програма пропонує різні форми навчання: очну (вдень або ввечері), дистанційну, дуальну, змішану.

Щоб долучитися до програми, потрібно подати базовий пакет документів: посвідчення особи; документи про освіту (за наявності); податковий номер; посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Особи з інвалідністю повинні також надати довідку МСЕК та індивідуальну програму реабілітації. Протягом навчання учасникам бойових дій та особам, які супроводжують людей з інвалідністю І групи, надається безкоштовне проживання, а також компенсується вартість проїзду.

По завершенню навчання видається документ державного зразка.

Заявку можна подати онлайн через сайт Державної служби зайнятості або офлайн в будь-якому центрі зайнятості.

Теги: #убд #держслужба_зайнятості

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