Економіка

11:50 26.02.2025

Друга хвиля "Власної справи" в 2025 р. принесе 340 підприємцям 81 млн грн

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Друга хвиля "Власної справи" в 2025 р. принесе 340 підприємцям 81 млн грн

Переможці урядової програми "Власна справа", які подавали заяви на отримання грантів з 20 січня по 2 лютого 2025 року, отримають 340 грантів на загальну суму 81 млн грн для започаткування чи розвитку власного бізнесу, повідомила Державна служба зайнятості (ДСЗ).

Зазначається, що це дозволить створити 546 нових робочих місць

Згідно з опублікованою інформацією, в топ-5 сфер діяльності, в яких переможці здійснюють або планують розпочати бізнес, увійшли оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів (34%), тимчасове розміщення й організація харчування (13%), переробна промисловість (12%), надання інших видів послуг (9%), а також охорона здоров'я та соцдопомога (8%)

При цьому 56% отримувачів мікрогрантів становлять жінки, 37% - чоловіки, 7% - юридичні особи.

Лідерами серед регіонів є Київщина (16%), Львівщина (12%), Харківщина (9%), Івано-Франківщина ( 8%) та Рівненщина (7%).

В ДСЗ наголосили, що більшість переможців - 71% - мають вищу освіту, 15% - середню спеціальну (технікум, коледж).

Як повідомили в службі, в рамках другої в 2025 році хвилі програми 24 молодих підприємці віком від 18 до 25 років отримають гранти до 150 тис. грн для старту власного бізнесу. З моменту запуску програми (вересень 2024 року) понад 100 українців вже скористалися цією підтримкою.

За період реалізації програми з 2022 року було надано 24 тис. мікрогрантів. Завдяки отриманій підтримці вже створено або знаходяться на етапі створення понад 44 тис. нових робочих місць.

Щодо ветеранського направлення "Власної справи", то в цій хвилі визначено 64 переможці. Вони отримають гранти на суму майже 30 млн грн і створять 118 нових робочих місць.

Серед переможців другої хвилі програми 53% є учасниками бойових дій. Переважна більшість грантоотримувачів (55%) мають вищу освіту, 67% є діючими підприємцями. Середній розмір гранту становить 459 тис. грн.

Від початку дії ветеранського направлення програми (квітень 2023 року) уже понад 1000 українців змогли реалізувати свої бізнес-проєкти. У процесі створення понад 2000 нових робочих місць. Так, 29% грантоотримувачів відкрили магазини та майстерні, 16% - виробляють товари, 15% - відкрили кафе або кав’ярні, ще 9% надають послуги.

В ДСЗ нагадали, що в рамках програми "Власна справа" від Мінекономіки та Держслужби зайнятості можна отримати мікрогранти до 250 тис. грн на відкриття або розширення бізнесу. До 1 млн грн можуть отримати учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також другий з їхнього подружжя, в рамках ветеранського направлення. Молодь віком до 25 років може отримати грант розміром до 150 тис. грн.

Теги: #власна_справа #держслужба_зайнятості

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