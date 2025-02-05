Інтерфакс-Україна
Економіка
11:27 05.02.2025

Найактивнішим регіоном із залучення безробітних та ВПО в рамках "Армії відновлення" стала Харківщина

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Харківська область за весь час дії програми із залучення безробітних українців та внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до суспільно корисних робіт "Армія відновлення" стала лідером по кількості виданих направлень на роботу, їх кількість досягла 34 тис. з початку роботи програми, повідомляє Державна служба зайнятості на сайті в середу.

Згідно з опублікованими даними, з моменту запуску програми (жовтень 2022 року) видано 226 тис. направлень. До найактивніших регіонів також ввійшли Донецька (26 тис.), Київська (25 тис.), Чернігівська (24 тис.), а також Полтавська область (23 тис. направлень на роботу).

Щодо виплаченої заробітної плати, то її загальний обсяг в рамках програми досяг майже 2 млрд грн.

ДЗС наголосила, що вже є деякі результати роботи проєкту за 2025 рік: видано 10 тис. направлень для тимчасово безробітних українців і незайнятих ВПО, а заробітну плату профінансовано в сумі майже 70 млн грн.

Зазначається, що участь у програмі - це не лише тимчасова робота, що дозволяє людям отримати фінансову підтримку, а й реальна можливість для учасників проєкту знайти стабільну та постійну роботу, що допоможе їм не тільки відновити свій матеріальний стан, але й повернутися до активного ринку праці.

Окрім того, в ДЗС запевняють, що ініціатива сприяє розвитку навичок і кваліфікації людей, що можуть стати корисними в майбутньому для реалізації нових проектів, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.

В рамках проєкту учасники виконують різноманітні роботи: від допомоги постраждалим внаслідок бойових дій до відновлення критичної інфраструктури та будівництва споруд для потреб ЗСУ. Обсяг робіт залежить від потреб кожного конкретного регіону. Військове командування разом із військовими адміністраціями визначають, які саме роботи необхідні в даному регіоні, після чого ця інформація передається до служби зайнятості.

Служба, в свою чергу, пропонує шукачам роботи, які стоять на обліку, доєднатися до таких робіт. Учасники підписують строковий трудовий договір на період виконання робіт, а їхня оплата складає до 1,5 мінімальної заробітної плати, що на сьогодні дорівнює 12 тис. гривень за повний місяць роботи.

Наразі програма користується попитом у 19 регіонах, а найпоширенішими напрямами робіт за весь час її роботи стали забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій, надання адресної допомоги ВПО та маломобільним групам населення; розвантаження, фасування та доставки гумдопомоги; надання громадянам соцпослуг в місцях зосередження ВПО та постраждалих внаслідок бойових дій; виконання допоміжних робіт для потреб ЗСУ; розбір завалів, відновлення житлових будинків та приміщень, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг; облаштування та укріплення блокпостів, фортифікаційних споруд, приміщень під укриття.

Крім того, в ДЗС додали, що завдяки проекту близько 30% учасників уже отримали пропозиції від роботодавців щодо постійного працевлаштування.

Теги: #держслужба_зайнятості #армія_відновлення

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