Міноборони, robota.ua і Держслужба зайнятості домовилися про співпрацю з рекрутингу для Сил оборони

Міністерство оборони, портал з пошуку роботи robota.ua і Державний центр зайнятості домовилися про співпрацю з рекрутингу для Сил оборони України.

"Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова, директор з інновацій, керівник спецпроєкту Рекрутинг для захисту України в robota.ua Сергій Лозко та директор Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк підписали Меморандум про взаємодію та співробітництво", - повідомила пресслужба центру.

Зазначається, що спільна мета такої комунікації полягає в посиленні обороноздатності держави та розвитку можливостей Міноборони в умовах воєнного стану.

Згідно з повідомленням, досягнення поставлених завдань передбачається шляхом: спільної інформаційної взаємодії партнерів задля удосконалення системи рекрутингу Збройних сил та розвитку ефективних комунікацій для комплектування особового складу; надання підрозділам Міноборони та ЗСУ можливості використовувати платформу від robota.ua з метою пошуку та добору кадрів; обміну інформаційними матеріалами, зміст яких може становити суспільний інтерес, їх розміщення на вебресурсах партнерів.

"Зауважимо, що професії, за якими відбуватиметься працевлаштування в рамках цієї взаємодії, будуть не лише суто військовими. Поруч із пропозиціями вакансій військовослужбовця ЗСУ, снайпера, стрільця-військовослужбовця, стоятимуть водій, кухар, психолог, механік та інші", - пояснюється в повідомленні.