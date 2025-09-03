Соболев: Мінекономіки працює над трьома напрямками розширення програми "Власна справа"

Фото: https://www.facebook.com

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства працює над збільшенням розміру грантів, опції отримання другого гранту після успішного виконання першого та призупинення зобов’язань для мобілізованих підприємців до моменту демобілізації в рамках програми "Власна справа".

"За три роки вже понад 29 000 підприємців та підприємець скористалися грантами на відкриття та розвиток бізнесу. Держава інвестувала в це більш ніж 7 млрд грн. Створено 52 тис. робочих місць і сплачено майже 9 млрд грн податків, зборів та ЄСВ", - повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев за результатами форуму "Форум стійкості: підприємництво під час війни", що відбувся в Києві у вівторок.

Він додав, що також Мінекономіки працює над іншими інструментами підтримки бізнесів разом з програмою "Партнерство за сильну Україну", меморандум про співпрацю з якою був підписаний на форумі.

Соболев нагадав, що зараз існують кілька доступних напрямків для отримання грантів за "Власною справою": гранти для ветеранів, ветеранок та їхніх чоловіків і дружин; мікрогранти для молоді; гранти на розвиток приватних дитсадків; подвійний розмір гранту для прифронтових територій; гранти для креативних індустрій (новий напрям розвиватиме в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна).