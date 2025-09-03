Соболев: Мінекономіки працює над трьома напрямками розширення програми "Власна справа"
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства працює над збільшенням розміру грантів, опції отримання другого гранту після успішного виконання першого та призупинення зобов’язань для мобілізованих підприємців до моменту демобілізації в рамках програми "Власна справа".
"За три роки вже понад 29 000 підприємців та підприємець скористалися грантами на відкриття та розвиток бізнесу. Держава інвестувала в це більш ніж 7 млрд грн. Створено 52 тис. робочих місць і сплачено майже 9 млрд грн податків, зборів та ЄСВ", - повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев за результатами форуму "Форум стійкості: підприємництво під час війни", що відбувся в Києві у вівторок.
Він додав, що також Мінекономіки працює над іншими інструментами підтримки бізнесів разом з програмою "Партнерство за сильну Україну", меморандум про співпрацю з якою був підписаний на форумі.
Соболев нагадав, що зараз існують кілька доступних напрямків для отримання грантів за "Власною справою": гранти для ветеранів, ветеранок та їхніх чоловіків і дружин; мікрогранти для молоді; гранти на розвиток приватних дитсадків; подвійний розмір гранту для прифронтових територій; гранти для креативних індустрій (новий напрям розвиватиме в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна).