21:22 10.09.2025

Сікорський про вторгнення дронів РФ: розцінюємо це навмисним спрямуванням на ціль

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна, а також Європейський Союз та Північноатлантичний Альянс НАТО і надалі підтримуватиме народ України попри агресію Росії.

"Польща, ЄС та НАТО не будуть залякані, і ми й надалі підтримуватимемо хоробрий народ України. Керівництву Росії час зрозуміти, що спроба відбудувати останню імперію Європи приречена на провал", - написав він в соцмережі Х в середу.

Сікорський зазначив, що в ніч на середу, 10 вересня 2025 року, повітряний простір Польщі 19 разів порушували безпілотники російського виробництва.

"Ми розцінюємо, що вони не відхилилися від курсу, а були навмисно спрямовані на ціль", - підкреслив він.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав вторгнення російських дронів на територію Польщі ознакою нової фази агресії РФ, це є ескалацією, що вимагає твердої реакції.

 

Теги: #польща #вторгнення #реакція

