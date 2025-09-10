Інтерфакс-Україна
08:23 10.09.2025

Потрібне рішення про використання ППО сусідніх країн для перехоплення дронів і ракет в українському повітряному просторі - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував вторгнення російських БпЛА в повітряний простір Польщі.

"Російські дрони, що вторглися до Польщі під час масштабного нападу на Україну, свідчать про те, що Путін відчуває дедалі більшу безкарність, оскільки не був належним чином покараний за свої попередні злочини", - написав Сибіга на X в середу.

На думку міністра чим довше Путін "не зустрічає сильної відповіді, тим агресивнішим стає".

"Слабка реакція зараз ще більше спровокує Росію — і тоді російські ракети та дрони вторгнуться ще далі в Європу. Ця ситуація показує, що нарешті потрібно прийняти рішення про використання можливостей протиповітряної оборони сусідніх країн для перехоплення дронів і ракет в українському повітряному просторі, включаючи ті, що наближаються до кордонів НАТО", - зазначив Сибіга на X, додавши, що Україна вже давно пропонує такий крок "заради колективної безпеки".

"Це також заклик до партнерів терміново посилити протиповітряну оборону України та краще захищати її від зростаючої кількості російських дронів і ракет, які регулярно атакують нас", - наголосив очільник МЗС України.

 

Теги: #польща #бпла #вторгнення #мзс

