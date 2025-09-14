Інтерфакс-Україна
Події
22:47 14.09.2025

Сікорський: Росія намагалася перевірити НАТО, не розпочинаючи війни – ЗМІ

2 хв читати

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі було спробою Кремля перевірити реакцію НАТО шляхом поступової ескалації, не викликаючи повномасштабної відповіді, з огляду на те, що Румунія стала другою країною НАТО, яка повідомила про вторгнення за лічені дні, повідомила The Guardian, публікуючи у неділю інтерв'ю з Сікорським на полях конференції YES ("Ялтинська європейська стратегія") у Києві.

"Радослав Сікорський підтвердив, що хоча безпілотники, які вторглися до Польщі минулого тижня, були здатні перевозити боєприпаси, вони не були завантажені вибухівкою. "Цікаво, що всі вони були несправними, що, на мою думку, свідчить про те, що Росія намагалася перевірити нас, не розпочинаючи війни", – сказав Сікорський в інтерв'ю The Guardian у Києві.

Сікорський відкинув припущення, що польська ППО була не готова до вторгнення, з огляду на те, що деякі безпілотники пролетіли сотні кілометрів углиб польської території, а збито було лише три або чотири з приблизно 19.

"Дрони не досягли своїх цілей, було завдано незначної шкоди майну, ніхто не постраждав. Якби це сталося в Україні, за українськими визначеннями, це вважалося б 100% успіхом", — сказав очільник польської дипломатії.

Сікорський заявив The Guardian, що реакція Польщі була б "набагато жорсткішою", якби минулого тижня внаслідок атаки на її території були загиблі або поранені. Також він озвучив інформацію про вишкіл польських антидронних підрозділів під керівництвом українських інструкторів.

"Українці мають краще обладнання для боротьби з російськими дронами, а також набагато глибший і більш актуальний досвід опору російській армії… Це те, що громадськість і уряди на Заході повинні терміново врахувати у своїх міркуваннях: що саме українці навчатимуть нас, як протистояти Росії, а не навпаки"", – сказав Сікорський.

The Guardian також наводить застереження щодо гучних заяв про гарантії безпеки для України, висловлені Сікорським у виступі на конференції.

"Гарантії безпеки мають на меті стримати потенційного супротивника... Тож ми говоримо, що якщо буде якийсь мир, то наступного разу, коли Росія спробує щось зробити проти України, ми можемо вступити у війну з Росією. Зараз я вважаю це не дуже правдоподібним. Бо якщо ви хочете вступити у війну з Росією, ви можете зробити це сьогодні, а я не бачу жодних добровольців. А в міжнародних відносинах немає нічого небезпечнішого, ніж давати гарантії, які не є вірогідними", – цитує Сікорського видання.

Джерело: https://www.theguardian.com/world/2025/sep/14/russian-drone-incursion-poland-nato-ukraine-europe

Теги: #польща #дрони #вторгнення #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:24 14.09.2025
Зеленський: Найбільш ефективні санкції –це вогонь на російських нафтових заводах, терміналах, нафтобазах

Зеленський: Найбільш ефективні санкції –це вогонь на російських нафтових заводах, терміналах, нафтобазах

19:11 14.09.2025
Україна проти повернення РФ заморожених активів як плати за припинення вогню – Єрмак

Україна проти повернення РФ заморожених активів як плати за припинення вогню – Єрмак

16:11 14.09.2025
Порошенко привіз дрони на фронт для Тетяни Чорновол, яка може стати нардепом, та для інших бригад на півдні

Порошенко привіз дрони на фронт для Тетяни Чорновол, яка може стати нардепом, та для інших бригад на півдні

15:51 14.09.2025
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у Пермському краї РФ - джерела

Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у Пермському краї РФ - джерела

14:07 14.09.2025
В Польщі зростає хвиля проросійських настроїв, і роль політиків – зупинити цю хвилю – Туск

В Польщі зростає хвиля проросійських настроїв, і роль політиків – зупинити цю хвилю – Туск

09:24 14.09.2025
Сили безпілотних систем підтвердили ураження другого за потужністю НПЗ РФ Киришинефтеоргсинтез"

Сили безпілотних систем підтвердили ураження другого за потужністю НПЗ РФ Киришинефтеоргсинтез"

04:33 14.09.2025
Стурбовані російською агресією, поляки масово йдуть на військові навчання - ЗМІ

Стурбовані російською агресією, поляки масово йдуть на військові навчання - ЗМІ

23:26 13.09.2025
США ще збирають дані щодо інциденту з російськими дронами у Польщі – Рубіо

США ще збирають дані щодо інциденту з російськими дронами у Польщі – Рубіо

19:56 13.09.2025
Авіаційні операції в Польщі завершено, системи ППО повертаються до стандартного режиму

Авіаційні операції в Польщі завершено, системи ППО повертаються до стандартного режиму

18:34 13.09.2025
Дрони атакували НПЗ в Уфі

Дрони атакували НПЗ в Уфі

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Найбільш ефективні санкції –це вогонь на російських нафтових заводах, терміналах, нафтобазах

Залізничне сполучення на дільниці Васильків-1-Боярка вже відновлено – МінРГТ

Перемога означає збереження суверенітету, незалежності, безпеку та вступ до ЄС, території 100% повернуться – Пінчук

На Київщині сталася детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж - Генштаб

Внаслідок атаки російського дрона на Запоріжжі загинув чоловік, поранена жінка - ОВА

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 173 ворожі атаки - Генштаб

Пасажиропотік через кордон впав ще на 12,4%

Поле бою очікує на революцію наземних роботизованих комплексів – командир 3-го корпусу Білецький

Навроцький видав постанову про згоду на перебування іноземних військ на території Польщі

Залізничне сполучення на дільниці Васильків-1-Боярка вже відновлено – МінРГТ

Росіяни продовжують атакувати на покровському напрямку, за добу зафіксовано 114 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині, загинув мирний житель – ОВА

На місці вибуху у вагоні потяга на Київщині триває відновлення рейок, 28 потягів слідують зміненими маршрутами – Свириденко

Сьогодні ми ближчі до миру, ніж були вчора, але потрібно терпіння – президент Фінляндії на YES в Києві

ЦПД РНБО: безвізовий режим між РФ та Китаєм – це стратегічний канал для "повзучої" міграції в Сибір і на Далекий Схід

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА