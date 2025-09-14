Сікорський: Росія намагалася перевірити НАТО, не розпочинаючи війни – ЗМІ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі було спробою Кремля перевірити реакцію НАТО шляхом поступової ескалації, не викликаючи повномасштабної відповіді, з огляду на те, що Румунія стала другою країною НАТО, яка повідомила про вторгнення за лічені дні, повідомила The Guardian, публікуючи у неділю інтерв'ю з Сікорським на полях конференції YES ("Ялтинська європейська стратегія") у Києві.

"Радослав Сікорський підтвердив, що хоча безпілотники, які вторглися до Польщі минулого тижня, були здатні перевозити боєприпаси, вони не були завантажені вибухівкою. "Цікаво, що всі вони були несправними, що, на мою думку, свідчить про те, що Росія намагалася перевірити нас, не розпочинаючи війни", – сказав Сікорський в інтерв'ю The Guardian у Києві.

Сікорський відкинув припущення, що польська ППО була не готова до вторгнення, з огляду на те, що деякі безпілотники пролетіли сотні кілометрів углиб польської території, а збито було лише три або чотири з приблизно 19.

"Дрони не досягли своїх цілей, було завдано незначної шкоди майну, ніхто не постраждав. Якби це сталося в Україні, за українськими визначеннями, це вважалося б 100% успіхом", — сказав очільник польської дипломатії.

Сікорський заявив The Guardian, що реакція Польщі була б "набагато жорсткішою", якби минулого тижня внаслідок атаки на її території були загиблі або поранені. Також він озвучив інформацію про вишкіл польських антидронних підрозділів під керівництвом українських інструкторів.

"Українці мають краще обладнання для боротьби з російськими дронами, а також набагато глибший і більш актуальний досвід опору російській армії… Це те, що громадськість і уряди на Заході повинні терміново врахувати у своїх міркуваннях: що саме українці навчатимуть нас, як протистояти Росії, а не навпаки"", – сказав Сікорський.

The Guardian також наводить застереження щодо гучних заяв про гарантії безпеки для України, висловлені Сікорським у виступі на конференції.

"Гарантії безпеки мають на меті стримати потенційного супротивника... Тож ми говоримо, що якщо буде якийсь мир, то наступного разу, коли Росія спробує щось зробити проти України, ми можемо вступити у війну з Росією. Зараз я вважаю це не дуже правдоподібним. Бо якщо ви хочете вступити у війну з Росією, ви можете зробити це сьогодні, а я не бачу жодних добровольців. А в міжнародних відносинах немає нічого небезпечнішого, ніж давати гарантії, які не є вірогідними", – цитує Сікорського видання.

