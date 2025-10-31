Уряд готує реформу профосвіти: прем'єрка обіцяє адаптацію системи до потреб часу та ринку

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час робочої поїздки на Рівненщину заявила, що Кабінет міністрів працює над реформою професійної освіти, яка має відповідати вимогам часу і ринку, повідомив сайт урядового порталу.

За її словами, нестача кваліфікованих кадрів є одним із головних викликів на ринку праці, що особливо актуально для секторів, критично важливих в умовах війни: будівництво, інженерія, енергетика і переробна промисловість.

Свириденко також оглянула Рівненський професійний коледж ресторанного і готельного бізнесу. Заклад модернізували завдяки спільному проекту МОН та Європейського Союзу в межах програми EU4Skills.

"Підприємці допомогли обладнати сучасні навчально-практичні центри для пекарів, фахівців ресторанного сервісу, лабораторію інноваційних харчових технологій. Студенти тут одразу вчаться тому, що потрібно реальним працедавцям у сфері переробної промисловості та послуг. Такий формат підвищує якість підготовки кадрів і забезпечує швидкий перехід до реального виробництва", - сказано в повідомленні.

Також тут діють 6 короткострокових програм для перенавчання дорослих - можливість для ВПО швидко змінити професію або опанувати нові навички.

"Уряд продовжує масштабну реформу професійної освіти. Станом на кінець жовтня 2025 року, у межах проекту "100 майстерень" вже оновлено 120 навчально-практичних центрів. Продовжуємо залучати партнерів і підприємців, створювати умови для підготовки кваліфікованих кадрів і розвитку профтехів. Адже інвестиції у професійну освіту - це інвестиції в економічну спроможність країни", - зазначила Свириденко.

Джерело: https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-pratsiuie-nad-reformoiu-profosvity-vidpovidno-do-vymoh-chasu-i-rynku-iuliia-svyrydenko