19:34 22.08.2025

Досвід українських воїнів матиме значення при зміні підходів до трансатлантичної оборони – Рютте

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Марк Рютте взяли участь у VІІІ Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Ветерани. Безпека", який традиційно проводять напередодні Дня Незалежності України.

Як повідомляється на сайті голови Української держави, генсек НАТО зауважив, що Альянс співпрацює з Україною щодо підтримки ветеранів, їх психологічної реабілітації, створення реабілітаційних центрів. Рютте зазначив, що для нього честь – вшанувати захисників України, які всі ці роки боронять те, що для них найважливіше.

За його словами, досвід українських воїнів матиме величезне значення під час трансформації підходів до трансатлантичної оборони.

Зеленський наголосив, що Україна робить усе, щоб ця війна за незалежність завершилася якнайшвидше і головне – реальною безпекою для майбутніх поколінь, справедливо і з повагою до українських захисників та всіх громадян. "Ключ до цього – гарантії безпеки, над якими ми зараз працюємо разом із нашими партнерами. Я впевнений, це буде. І це буде на основі нашої сильної армії, а отже – вашого досвіду та бойових результатів", – заявив глава держави.

Зеленський за участю Рютте відзначив українських військовослужбовців державними нагородами.

 

