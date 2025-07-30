Інтерфакс-Україна
Політика
12:17 30.07.2025

"Європейська солідарність" закликатиме Раду підтримати реальну реформу антикорупційних органів - Фріз

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"Європейська солідарність" закликатиме Раду підтримати реальну реформу антикорупційних органів - Фріз

"Європейська солідарність" закликатиме Верховну Раду підтримати реальну реформу антикорупційних органів, заявила член однойменної фракції Ірина Фріз.

"Сьогодні на засіданні комітету з правової політики будуть розглядатись як президентський, так і альтернативні до нього законопроєкт щодо відновлення незалежності Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І, попри те, що профільний комітет зі зрозумілих всім причин буде рекомендувати Верховній Раді розглянути саме президентський законопроєкт, який залишає в собі штучні перепони для незалежності антикорупційних органів, ми будемо закликати Раду підтримати реальну реформу, а не черговий гамбіт Банкової!", - сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна", нагадав, що фракція запропонувала ефективне та збалансоване рішення — альтернативний законопроєкт.

За словами Фріз, законопроєкт від "Європейської солідарності" — це не "косметика", а реальне відновлення антикорупційної системи, зокрема відновлення прозорих конкурсів у прокуратурі замість кулуарних домовленостей та політичних квот, заборона позасудових обшуків (виняток — тяжкі злочини та хабарі), підслідність НАБУ-САП щодо топчиновників Офісу президента і Державного бюро розслідувань.

"Керівництво держави більше не уникне відповідальності за корупційні злочини. Це гарантія справжньої незалежності й невідворотності покарання для всіх", - підкреслила народна депутатка.

Фріз зазначила, що законопроєкт "Європейської солідарності" це не повернення до старого, а справжній крок вперед для незалежності антикорупційної інфраструктури.

На думку Фріз, монобільшість - фракція "Слуга народу" сама створила кризу в антикорупційній системі та зараз "героїчно вирішує" проблему, яку сама й зробила.

Як повідомлялось, Верховна Рада на пленарному засіданні 31 липня розглядатиме президентський законопроєкт №13533 щодо повноважень НАБУ та САП.

Теги: #реформа #набу #європейська_солідарність #сап #фріз

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