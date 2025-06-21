Інтерфакс-Україна
Події
20:58 21.06.2025

Зеленський уже ухвалив низку кадрових рішень щодо керівників закордонних дипломатичних установ України - Сибіга

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Зеленський уже ухвалив низку кадрових рішень щодо керівників закордонних дипломатичних установ України - Сибіга
Фото: https://www.president.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що президентом України Володимиром Зеленським вже ухвалена низка кадрових рішень щодо керівників закордонних дипломатичних установ України. Про це Сибіга сказав у суботу, 21 червня, в ефірі національного телемарафону.

"Мірило зусиль — це результати: військові пакети, мобілізація гуманітарної і економічної допомоги для України, допомога нашим громадянам за кордоном тощо. Це все і вимірює ефективність керівника закордонної дипломатичної установи", - підкреслив міністр.

Глава українського зовнішньополітичного відомства також розповів про реформи структури МЗС задля посилення дипломатичної служби та приведення її до сучасних реалій.

"У фокусі уваги залишається захист прав та інтересів громадян. Тому будуть також ухвалені рішення щодо розширення дипломатичної присутності, зокрема в Латинській Америці та на Африканському континенті, збільшення мережі консульських установ", — зазначив Андрій Сибіга.

"Кожен посол також матиме інструкції, як допомагати окремим регіонам України. Із відповідною шкалою оцінки: що потрібно та що зроблено", -сказав міністр.

Сибіга окремо наголосив, що важливим напрямом роботи кожної дипломатичної установи та посла є підтримання глобальної присутності України в медіа світу, особливо на тлі зміщення уваги на інші події.

"РФ намагається використати будь-яку нагоду, зокрема інші конфлікти, для зниження медійної уваги та підтримки. Тому для нас дуже важливо, щоб Україна була постійно та потужно присутня в глобальних медіа", - заявив Сибіга.

 

Теги: #реформа #сибіга #мзс

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