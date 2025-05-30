Інтерфакс-Україна
Події
13:02 30.05.2025

Міносвіти затвердило типову освітню програму для старшої школи

2 хв читати
Міносвіти затвердило типову освітню програму для старшої школи

Міністерство освіти і науки України затвердило типову освітню програму для старшої школи, яка надає можливості для учнівства 10–12 класів обирати свій освітній шлях.

Згідно з повідомленням міністерства, програма предбачає вибір профілю навчання: учень/учениця визначається з пакетним рішенням предметів і курсів, яке входить до профілю за замовчуванням. Обираючи, наприклад, математичний профіль, учень/учениця поглиблено вивчатиме математику й інші обовʼязкові предмети цього напряму.

Також передбачається вибір курсів, що поглиблюють/розширюють профіль: учень/учениця вибирає предмети/курси в межах профілю, які допоможуть поглибити знання та вдосконалити вміння у профільному напрямі.

Крім того, передбачено вибір позапрофільних предметів: учень/учениця обирає предмети й курси поза профілем для свого всебічного розвитку, наприклад, навчаючись на математичному профілі, може обрати курс драматургії й театру.

"Також навчальний план містить предмети/курси, обовʼязкові для всіх учнів і учениць. Усі предмети, які є обовʼязковими для складання державної підсумкової атестації після 12 класу (у форматі ЗНО/НМТ), учні й учениці вивчатимуть упродовж трьох років", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що типова освітня програма передбачає: можливість формувати змінні групи, щоб забезпечити вивчення вибіркових предметів і курсів; зменшення кількості обов’язкових предметів, зокрема, якщо раніше в 11 класі учні були змушені одночасно опановувати щонайменше 14 предметів, то тепер у 12 класі цей перелік може скоротитися до 5–8 (залежно від профілю); можливість для шкіл самостійно створювати програми непрофільних предметів і курсів за вибором, які не обов’язково мають базуватися на затверджених модельних навчальних програмах — заклад освіти може розробити власний зміст.

Типова освітня програма містить типові навчальні плани (таблиці з переліками годин на вивчення предметів / курсів) для трьох кластерів: мовно-літературний; соціально-гуманітарний; STEM, і у межах цих кластерів ліцеї зможуть формувати різноманітні профілі.

Відзначається, що 10 клас — профільно-адаптаційний цикл (у ньому учні можуть змінити профіль): кількість годин для обов’язкових освітніх компонентів у першому семестрі 10 класу є однаковою для всіх учнів і учениць; у першому семестрі учні й учениці матимуть години для предметів і курсів за вибором; другому семестрі кількість годин для профільних предметів збільшиться.

Водночас, 11–12 класи — профільний цикл: навчальний план містить більшу кількість годин для вивчення обраного профілю та вибіркових предметів і курсів; щороку кількість таких годин зростатиме, а кількість годин на обовʼязкові для всіх предмети — зменшуватиметься.

Теги: #програма #старша_школа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:40 16.05.2025
Вартість створення американської системи ПРО "Золотий купол" перевищить $1,5 трлн - начштабу Космічних сил

Вартість створення американської системи ПРО "Золотий купол" перевищить $1,5 трлн - начштабу Космічних сил

10:57 30.04.2025
ЄІБ розробляє нову програму техдопомоги, спрямовану на антикорупційну роботу

ЄІБ розробляє нову програму техдопомоги, спрямовану на антикорупційну роботу

19:07 28.04.2025
Мінрозвитку працює над створенням стратегічної програми для вирішення проблем ВПО

Мінрозвитку працює над створенням стратегічної програми для вирішення проблем ВПО

21:20 10.04.2025
Україна і Бельгія домовились про розширення медичної програми "MEDEVAC"

Україна і Бельгія домовились про розширення медичної програми "MEDEVAC"

15:08 10.04.2025
Фільми Андерсона, Астера і Лінклейтера увійшли до конкурсної програми Каннського кінофестивалю

Фільми Андерсона, Астера і Лінклейтера увійшли до конкурсної програми Каннського кінофестивалю

19:40 09.04.2025
"Азов" та "Хартія" долучилися до програми "Контракт 18-24"

"Азов" та "Хартія" долучилися до програми "Контракт 18-24"

20:17 07.04.2025
Мінекономіки запустило грантову програму для співфінансування виробництва компонентів зброї "Зроблено для перемоги"

Мінекономіки запустило грантову програму для співфінансування виробництва компонентів зброї "Зроблено для перемоги"

19:12 04.04.2025
"УЗ" відновила програму "Залізні друзі", нарахувавши користувачам мобільного застосунку додаткові 10 тис. "обіймашок"

"УЗ" відновила програму "Залізні друзі", нарахувавши користувачам мобільного застосунку додаткові 10 тис. "обіймашок"

18:45 01.04.2025
ПУМБ і "Тімак Агро Україна" оновили програму кредитування добрив під врожай 2025р.

ПУМБ і "Тімак Агро Україна" оновили програму кредитування добрив під врожай 2025р.

15:07 25.03.2025
Google запускає безкоштовну академію ШІ для освітян

Google запускає безкоштовну академію ШІ для освітян

ВАЖЛИВЕ

Кабмін затвердив переговорні позиції України за Кластерами 2 і 6 в рамках вступу в ЄС

Зеленський про удар по Харкову: Варто всім у світі не торгуватися з агресором, а примушувати його зупинити вбивства

Келлог: Росія нарощує сили на кордоні з Фінляндією

Харківщина під обстрілами: пожежі, руйнування та постраждалі

Харків зазнав атаки дронами "шахед": Пошкоджено тролейбусне депо та понад 30 житлових будинків

ОСТАННЄ

Голова Держкіно Осіпов задекларував 2,3 млн грн доходів за 2024р

РФ, незважаючи на санкції, зберігає можливості виготовляти балістичні ракети – ЦПД

КНУБА розробляє для 3D-друку будівель бетон з використанням уламків зруйнованих споруд

Кандидат на посаду голови БЕБ заявив про обмеження доступу до оцінювання конкурсу

Україна сподівається на участь турецької делегації в Конференції з відновлення в Римі у липні - Сибіга

Кабмін унормував надання на 1 рік відстрочки від мобілізації педпрацівникам

Кабмін збільшив обсяги бронювання працівників для підприємств, визначених критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ

Глава МЗС Туреччини: Членство України в НАТО не обговорювалося під час візиту до РФ

Коаліція дронів може розширитися до 20-ти учасників - Шмигаль

Кабмін затвердив переговорні позиції України за Кластерами 2 і 6 в рамках вступу в ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА