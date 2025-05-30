Міносвіти затвердило типову освітню програму для старшої школи

Міністерство освіти і науки України затвердило типову освітню програму для старшої школи, яка надає можливості для учнівства 10–12 класів обирати свій освітній шлях.

Згідно з повідомленням міністерства, програма предбачає вибір профілю навчання: учень/учениця визначається з пакетним рішенням предметів і курсів, яке входить до профілю за замовчуванням. Обираючи, наприклад, математичний профіль, учень/учениця поглиблено вивчатиме математику й інші обовʼязкові предмети цього напряму.

Також передбачається вибір курсів, що поглиблюють/розширюють профіль: учень/учениця вибирає предмети/курси в межах профілю, які допоможуть поглибити знання та вдосконалити вміння у профільному напрямі.

Крім того, передбачено вибір позапрофільних предметів: учень/учениця обирає предмети й курси поза профілем для свого всебічного розвитку, наприклад, навчаючись на математичному профілі, може обрати курс драматургії й театру.

"Також навчальний план містить предмети/курси, обовʼязкові для всіх учнів і учениць. Усі предмети, які є обовʼязковими для складання державної підсумкової атестації після 12 класу (у форматі ЗНО/НМТ), учні й учениці вивчатимуть упродовж трьох років", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що типова освітня програма передбачає: можливість формувати змінні групи, щоб забезпечити вивчення вибіркових предметів і курсів; зменшення кількості обов’язкових предметів, зокрема, якщо раніше в 11 класі учні були змушені одночасно опановувати щонайменше 14 предметів, то тепер у 12 класі цей перелік може скоротитися до 5–8 (залежно від профілю); можливість для шкіл самостійно створювати програми непрофільних предметів і курсів за вибором, які не обов’язково мають базуватися на затверджених модельних навчальних програмах — заклад освіти може розробити власний зміст.

Типова освітня програма містить типові навчальні плани (таблиці з переліками годин на вивчення предметів / курсів) для трьох кластерів: мовно-літературний; соціально-гуманітарний; STEM, і у межах цих кластерів ліцеї зможуть формувати різноманітні профілі.

Відзначається, що 10 клас — профільно-адаптаційний цикл (у ньому учні можуть змінити профіль): кількість годин для обов’язкових освітніх компонентів у першому семестрі 10 класу є однаковою для всіх учнів і учениць; у першому семестрі учні й учениці матимуть години для предметів і курсів за вибором; другому семестрі кількість годин для профільних предметів збільшиться.

Водночас, 11–12 класи — профільний цикл: навчальний план містить більшу кількість годин для вивчення обраного профілю та вибіркових предметів і курсів; щороку кількість таких годин зростатиме, а кількість годин на обовʼязкові для всіх предмети — зменшуватиметься.