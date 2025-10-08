Інтерфакс-Україна
23:06 08.10.2025

Трамп заявив про свій можливий візит на Близький Схід до кінця тижня

Президент США Дональд Трамп повідомив, що може відвідати регіон Близького Сходу вже наприкінці поточного тижня, за його словами, остаточне рішення залежатиме від перебігу переговорів із зацікавленими сторонами.

"Можливо, я поїду туди десь наприкінці тижня, можливо, в неділю. Побачимо. Але є дуже великі шанси, що переговори йдуть дуже добре", — зазначив Трамп під час спілкування з журналістами.

Президент відзначив, що до переговорного процесу залучені угруповання ХАМАС та багато мусульманських і арабських країн, включно з багатими та менш забезпеченими державами. "Такого ніколи раніше не було. Нічого подібного раніше не відбувалося", — підкреслив він.

Трамп також наголосив на результативності останніх переговорів із ХАМАСом і заявив, що остаточний графік візиту визначатиметься за їхніми підсумками.

Джерело: https://www.youtube.com/live/Vm5RZvOSa84?si=8gFCx5civaMJfdzL

