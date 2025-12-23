Інтерфакс-Україна
Події
20:10 23.12.2025

Сили оборони контролюють північну частину Покровська, в центрі блокується просування противника – УВ "Схід"

Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності Угруповання військ "Схід" стримують натиск противника і від початку доби відбили 44 російські штурми, повідомило командування УВ в соцмережі Facebook.

Так, станом на 18:00 23 грудня на покровському напрямку ворог намагався просунутися 27 разів, атакуючи позиції українських військ поблизу населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Горіхове та Дачне. Два боєзіткнення досі тривають.

Тривають активні дії українських підрозділів в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог зазнає значних втрат.

"Сили оборони України надалі контролюють північну частину Покровська. У центральній частині міста українські воїни блокують просування противника", - наголосили в УВ.

У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста. Логістика залишається ускладненою. Для підсилення наших можливостей постачання вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограда.

Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання на Слов’янському напрямку. Вживаються всі заходи для зниження наступального потенціалу частин та підрозділів ворога.

З метою збереження життів воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з населеного пункту Сіверськ. Сили оборони України під час боїв за місто виснажили противника, кожен метр міста дався ворогу дорогою ціною.

Загарбники змогли просунутися за рахунок значної чисельної переваги та постійного тиску малими штурмовими групами у складних погодних умовах. Місто залишається під вогневим контролем українських військ.

 

