Інтерфакс-Україна
Економіка
18:21 01.07.2025

Схід порожніх вантажних вагонів на Рівненщині вплинув на рух пасажирських поїздів – "Укрзалізниця"

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Низка пасажирських поїздів "Укрзалізниці" ("УЗ") карпатського напрямку прямуватиме із затримками через схід порожніх вагонів вантажного поїзда на Рівненщині, повідомляє компанія у вівторок в Телеграм-каналі.

Згідно з інформацією, поїзди №80 Львів – Дніпро та №64 Львів – Харків поїдуть об’їзним маршрутом через Тернопіль із затримкою від двох годин.

Пасажирів з/до станцій "Дубно", "Броди", "Шепетівка", "Славута" забирає "Інтерсіті" №744 Львів–Київ, який проїде ушкодженою ділянкою першим після її часткового відновлення протягом найближчих 2 годин, додала "УЗ".

"Якщо ви прямуєте одним із рейсів, що затримується, і маєте подальшу пересадку на поїзди "УЗ", сповістіть про це вашого провідника або стюарда - наші диспетчери скоординують потрібні стиковки", – написав перевізник.

Причина сходу вантажних вагонів у повідомленні не зазначені.

 

Теги: #укрзалізниця #вагони #схід

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