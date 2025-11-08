Інтерфакс-Україна
Події
20:27 08.11.2025

Ворог безуспішно штурмує північні околиці Покровська

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Російські війська безуспішно намагаються прорватися на північні околиці Покровська, повідомляють в угрупованні військ "Схід".

"Сили оборони працюють безпосередньо в місті, виявляють і ліквідовують ворога. Наші штурмові групи зачищають Покровськ будинок за будинком, особливу увагу приділяючи екіпажам ворожих дронів", - йдеться в повідомленні у Facebook.

Противник також намагається атакувати в районі Мирнограда. Підрозділи Сил оборони впевнено тримають позиції та не дають ворогу шансів закріпитися на околицях.

"На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 57 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують ворога і сьогодні вже відбили 52 атаки", - сказано в повідомленні.

 

