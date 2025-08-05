Росіяни збільшують своє угруповання на 9 тис. осіб щомісяця, хочуть до кінця року сформувати 10 нових дивізій – Сирський

Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Росіяни продовжуть щомісяця збільшувати чисельність своїх військ, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Загальні втрати росіян у липні склали понад 33,2 тисячі осіб, що на 800 осіб більше, ніж попереднього місяця. Незважаючи на це, противник збільшує своє угруповання на 9 тисяч осіб щомісяця. Російське керівництво має на меті до кінця року сформувати 10 нових дивізій, дві вже створено", - написав Сирський в Facebook за результатами наради про підсумки діяльності ЗСУ в липні.

"Тому не маємо іншого вибору, як продовжувати заходи мобілізації, поліпшувати бойову підготовку, посилювати безпілотну компоненту наших військ", - наголосив він.

Крім того, зазначив Сирський, продовжується корпусна реформа, щоб управління військами стало ефективнішим. Переважна більшість новостворених армійських корпусів прийняли свої смуги відповідальності та визначені комплекти військ.

"Під час наради також проаналізували стан справ за напрямками підготовки військ, логістики та ремонту військової техніки, фортифікації, правопорядку в Збройних Силах. Окремо звернув увагу на виконання всіх необхідних заходів для посилення безпеки особового складу у навчальних центрах та на полігонах", - зазначив він.