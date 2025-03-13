Інтерфакс-Україна

Події

18:33 13.03.2025

Путін про ідею 30-денного перемир'я: Ми за, але є нюанси

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Путін про ідею 30-денного перемир'я: Ми за, але є нюанси

Володимир Путін висловився на підтримку 30-денного перемир'я з Україною, але заявив, що в такому разі постануть питання, пов'язані з ситуацією на різних ділянках бойового зіткнення - і в Курській області РФ, і на окупованих територіях України.

"У цих умовах, мені здається, для української сторони дуже добре було б домогтися перемир'я хоча б на 30 діб. І ми за, але є нюанси", - сказав Путін журналістам після зустрічі з Олександром Лукашенком у четвер.

"Що ми будемо робити з цією ділянкою вклинення в Курській області?... Якщо ми припиняємо бойові дії на 30 діб, що це означає? Усі, хто там перебуває, будуть іти з бою?... Як це буде? Незрозуміло", - додав він.

Путін стверджує, що російські війська "наступають практично на всіх ділянках бойового зіткнення". "Як ці 30 діб використовуватимуться? Щоб в Україні продовжилася примусова мобілізація? Для того, щоб туди постачали зброю? Щоб мобілізовані підрозділи пройшли підготовку? Чи нічого цього не буде?" - сказав він, наголосивши на важливості "питань контролю та верифікації" для російської сторони.

"Як нам буде гарантовано, що нічого цього не відбуватиметься? Як контроль буде організовано?" - сказав Путін.

Раніше в четвер повідомлялося, що літак посланця президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стіва Віткоффа здійснив посадку в Москві, де очікують на його можливу зустріч із Путіним.

Теги: #путін #перемиря #нюанси

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