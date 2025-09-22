Комендантську годину в Кривому Розі скорочено на годину, вона починатиметься опівночі - міськадміністрація

Рада оборони Дніпропетровської області ухвалила скоротити перідо дії комендантської години в Кривому Розі Ріг на одну годину, починаючи з понеділка, 22 вересня, вона триватиме з 24.00 до 05.00, повідомив начальник Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

"З сьогоднішнього дня комендантська година у Кривому Розі триває з 24.00 до 05.00, тобто починається на одну годину пізніше. Таке рішення ухвалено на Раді оборони області за нашим зверненням", - написав Вілкул в телеграм у понеділок.

Комендантська година з 23.00 до 05.00 діяла в Кривому Розі з грудня 2022 року.