Інтерфакс-Україна

Події

16:39 01.04.2025

Тривалість комендантської години у Херсоні та області зменшено - влада

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В Херсонській громаді з 1 квітня скоротилася комендантська година, відсьогодні вона триватиме 21:00 до 05:00, повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Відсьогодні змінюється час комендантської години у Херсонській громаді. Відповідний наказ підписано. Тепер комендантська година триватиме з 21:00 до 05:00", - написав він у телеграм у вівторок.

Аналогічне рішення було прийнято Херсонською обласною військовою адміністрацією. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Також прийнято рішення про обмеженні під час Великодніх свят. За його словами, рішенням ради оборони Херсонщини під час Великодніх свят і поминальних днів запроваджено обмеження: заборонено богослужіння в комендантську годину, освячення на території храмів та відвідування кладовищ. Винятком будуть лише похоронні процесії.

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну влада ввела комендантську годину майже для всіх регіонів. У Херсонській області з 15 жовтня 2024 року комендантська година розпочиналася о 20:00 та закінчувалася о 6:00.

Теги: #комендантська_година #херсон

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