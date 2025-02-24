Медицина

10:17 24.02.2025

MSF: Медичні гуманітарні потреби в Україні залишаються нагально високими як ніколи

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MSF: Медичні гуманітарні потреби в Україні залишаються нагально високими як ніколи

Медичні гуманітарні потреби в Україні залишаються нагально високими як ніколи, люди продовжують нести тягар війни з її руйнуваннями, військовими травмами, ампутованими кінцівками, смертями та втраченими домівками, заявляють в міжнародній організації "Лікарів без кордонів" (MSF).

"Навантаження на сервіси Міністерства охорони здоров’я України лише зросло через систематичні обстріли лікарень, машин швидкої допомоги та медичних установ", - заявляє організація в своєму пресрелізі, переданому агентству "Інтерфакс-Україна". 

MSF зазначає, що з 2022 року до організації звертаються більше пацієнти з травмами, пов’язаними з війною, велика кількість з них потребує ранньої реабілітації, а саме після ампутаційної фізичної терапії. Також є висока необхідність лікування посттравматичного стресового розладу. У районах, прилеглих до лінії фронту, щоденні обстріли означають, що деякі з найбільш вразливих груп населення, зокрема люди похилого віку та люди з хронічними захворюваннями, мають вкрай обмежений доступ до медичної допомоги.

MSF нагадують, що організація реалізує проєкт ранньої реабілітації в лікарнях у Черкасах та Одесі, де люди отримують ранню післяопераційну фізичну терапію, психологічну допомогу та сестринський догляд після перенесених складних травм. У 2023 і 2024 роках "Лікарі без кордонів" надали допомогу 755 пацієнтам. У 2024-му  кількість пацієнтів, які потребують післяопераційного догляду після ампутації ніг, зростала на 10%. 

Крім того, в MSF зазначають, що торік половина всіх пацієнтів проєкту мали діагноз посттравматичного стресового розладу або депресії. Потреба у підтримці психічного здоров'я в Україні є значною. Окрім лікарень Черкас та Одеси, "Лікарі без кордонів" працюють у Вінниці. Там медичні команди створили проєкт для людей, які переживають посттравматичний стресовий розлад»

"Жорстокість цієї війни не зменшилася, а потреба в медичній гуманітарній допомозі тільки зросла. Навіть якщо війна закінчиться завтра, сотні тисяч людей потребуватимуть багаторічної тривалої фізичної терапії, а також систематичного консультування щодо посттравматичного стресового розладу. Забезпечення такої допомоги вимагає постійної гуманітарної підтримки", - каже головний координатор з надзвичайних ситуацій "Лікарів без кордонів" в Україні Томас Марчезе.

В MSF підкреслюють, що «сьогодні система охорони здоров'я України стикається з величезним тиском, балансуючи між реагуванням на надзвичайні ситуації та поточними потребами пацієнтів, які постраждали від війни».

"Щоб допомогти системі охорони здоров’я України впоратися з цим викликом, "Лікарі без кордонів" створили проєкт з бригадами швидких допомог, які перевозять пацієнтів з перевантажених прифронтових лікарень до медичних установ у центральній і західній Україні. За останні три роки автомобілі швидкої допомоги "Лікарів без кордонів" перевезли понад 25 тис. пацієнтів. Половина з них мала травми, спричинені обстрілами", - повідомляє MSF.

При цьому в організації зазначають, що у 2024 році мобільні клініки та бригади швидкої допомоги MSF, які о працюють поблизу лінії фронту, побачили значне збільшення кількості звернень пацієнтів із хронічними захворюваннями, такими як серцево-судинні порушення, діабет і рак. Так у 2023 році ці випадки становили 24% від усіх звернень, а в 2024-му - зросли до 33%. Однак через  регулярні обстріли часто доступ команд "Лікарів без кордонів" у наближені до лінії фронту громади є ускладненим. Багато з тих, хто живе з хронічними захворюваннями, особливо люди похилого віку та люди з інвалідністю, в деяких районах більшість часу свого життя проводять в підвалах. 

"Для деяких найбільш вразливих категорій населення переїзд не є можливим. Не всі можуть покинути свої будинки та почати життя заново. А безперервні бойові дії означають, що ці люди часто відрізані від медичної допомоги, так само як і медичні бригади "Лікарів без кордонів", які іноді не можуть дістатися до певних районів через безперервні обстріли", - говорить Марчезе.

В MSF наголошує, що медична гуманітарна криза поглиблюється з кожним днем, потреба в безперервній медичній допомозі та підтримці психічного здоров'я є більшою, ніж будь-коли.

"Навіть якщо війна закінчиться завтра, довгострокові наслідки для людей - фізичні та психологічні - залишаться на довгі роки. Інфраструктура України також зазнала надзвичайно великих пошкоджень, а лікарні постійно потерпають від прямих обстрілів. Сотні тисяч людей потребуватимуть постійного догляду, реабілітації та лікування травм ще довго після того, як прилетить остання ракета", - підкреслюють в організації, наголошуючи, що MSF продовжує працювати в Україні, як поблизу лінії фронту, так і за її межами.

Теги: #лікарі_без_кордонів #потреби #українці #msf

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