Шмигаль: Загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у 2025 р. становить майже $10 млрд

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у 2025 році становить майже 10 млрд доларів.

"Цього року ключовими напрямками спільної роботи Української платформи донорів ми вбачаємо: бюджетну підтримку, стале фінансування відбудови інфраструктури, житла, енергетики, економічний розвиток та залучення інвестицій на шляху до ЄС", - написав Шмигаль у телеграм-каналі за результатами 13-го засідання Керівного комітету Платформи.

Прем'єр нагадав, що цього року бюджетна потреба у міжнародній підтримці становить 39,3 млрд доларів, і Україна має підтвердження від партнерів, що ця потреба буде покрита.

"Маємо вже працювати щодо підтримки на 2026 рік. Вдячні країнам G7 та Європейській комісії за підтримку ініціативи ERA та спрямування Україні коштів за рахунок прибутків від знерухомлених російських активів", - додав він.

Прем'єр також зазначив, що у 2025 році за підтримки донорів уряд виділив майже 7,4 млрд доларів на пріоритетне відновлення, але при цьому загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у 2025 році становить майже 10 млрд доларів.

"Рух до членства в Європейському Союзі. Наша мета на цей рік — максимальна секторальна інтеграція та відкриття переговорів за всіма 6-ма кластерами. Ми націлені на подальше виконання спільних домовленостей та реалізацію необхідних Україні реформ", - додав Шмигаль.