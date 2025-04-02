Інтерфакс-Україна

Економіка

12:44 02.04.2025

Шмигаль: Загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у 2025 р. становить майже $10 млрд

1 хв читати
Шмигаль: Загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у 2025 р. становить майже $10 млрд
Фото: https://www.facebook.com/dshmyhal

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у 2025 році становить майже 10 млрд доларів.

"Цього року ключовими напрямками спільної роботи Української платформи донорів ми вбачаємо: бюджетну підтримку, стале фінансування відбудови інфраструктури, житла, енергетики, економічний розвиток та залучення інвестицій на шляху до ЄС", - написав Шмигаль у телеграм-каналі за результатами 13-го засідання Керівного комітету Платформи.

Прем'єр нагадав, що цього року бюджетна потреба у міжнародній підтримці становить 39,3 млрд доларів, і Україна має підтвердження від партнерів, що ця потреба буде покрита.

"Маємо вже працювати щодо підтримки на 2026 рік. Вдячні країнам G7 та Європейській комісії за підтримку ініціативи ERA та спрямування Україні коштів за рахунок прибутків від знерухомлених російських активів", - додав він.

Прем'єр також зазначив, що у 2025 році за підтримки донорів уряд виділив майже 7,4 млрд доларів на пріоритетне відновлення, але при цьому загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у 2025 році становить майже 10 млрд доларів.

"Рух до членства в Європейському Союзі. Наша мета на цей рік — максимальна секторальна інтеграція та відкриття переговорів за всіма 6-ма кластерами. Ми націлені на подальше виконання спільних домовленостей та реалізацію необхідних Україні реформ", - додав Шмигаль.

Теги: #шмигаль #відбудова #кошти #потреби

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:27 01.04.2025
Шмигаль вважає, що Україна готова до відкриття всіх переговорних Кластерів про вступ в ЄС в 2025р

Шмигаль вважає, що Україна готова до відкриття всіх переговорних Кластерів про вступ в ЄС в 2025р

13:29 01.04.2025
Кабмін погодив залучення 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи на виплату компенсації по "єВідновленню" - Шмигаль

Кабмін погодив залучення 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи на виплату компенсації по "єВідновленню" - Шмигаль

13:28 01.04.2025
Кабмін погодив залучення 100 млн євро ЄІБ на відновлення критичної та соціальної інфраструктури - Шмигаль

Кабмін погодив залучення 100 млн євро ЄІБ на відновлення критичної та соціальної інфраструктури - Шмигаль

21:02 31.03.2025
Шмигаль обговорив із австрійською делегацією економічну та енергетичну співпрацю

Шмигаль обговорив із австрійською делегацією економічну та енергетичну співпрацю

17:26 31.03.2025
Кабмін виділить додаткові 1,5 млрд грн для завершення проєктів відбудови на Київщині з Фонду ліквідації наслідків агресії - Шмигаль

Кабмін виділить додаткові 1,5 млрд грн для завершення проєктів відбудови на Київщині з Фонду ліквідації наслідків агресії - Шмигаль

17:25 31.03.2025
Кабмін виділив 5,2 млрд грн для відбудови та експлуатації доріг у фронтових та прифронтових регіонах - Шмигаль

Кабмін виділив 5,2 млрд грн для відбудови та експлуатації доріг у фронтових та прифронтових регіонах - Шмигаль

12:02 31.03.2025
Шмигаль задекларував 1,2 млн грн доходів за 2024р, дружина - 8,5 млн грн

Шмигаль задекларував 1,2 млн грн доходів за 2024р, дружина - 8,5 млн грн

15:52 28.03.2025
Шмигаль обговорив з канцлером Австрії підтримку України, євроінтеграцію, санкції та економічне співробітництво

Шмигаль обговорив з канцлером Австрії підтримку України, євроінтеграцію, санкції та економічне співробітництво

17:01 26.03.2025
Шмигаль обговорив з головою МЗС Норвегії і міністеркою праці спільні гуманітарні програми і санкції проти Росії

Шмигаль обговорив з головою МЗС Норвегії і міністеркою праці спільні гуманітарні програми і санкції проти Росії

13:56 26.03.2025
Шмигаль доручив міністерствам спростити процедури підключення приватної генерації до мереж

Шмигаль доручив міністерствам спростити процедури підключення приватної генерації до мереж

ВАЖЛИВЕ

Уряд дозволив бронювати робітників АОЗ та ДОТ і спростив вимоги для енергокомпаній

НБУ не став продовжувати адмінобмеження P2P переказів 150 тис. грн завдяки жорсткішим самообмеженням ринку

Мінфін понизив ставку потенційних 3,5-річних бенчмарк-ОВДП до 15-15,5% річних

ФГВФО прагне до поствоєнної гарантованої суми відшкодування EUR100 тис. та поширення гарантування на юросіб

"Укрнафта" за 2024 р. отримала 16,38 млрд грн чистого прибутку – CEO

ОСТАННЄ

CreditKasa, "Фінако", "Укрфінжитло", "Атлана" і CreditPlus очолили список фінкомпаній за доходом від фінпослуг у 2024р.

ДПС ідентифікуватиме громадян, що займаються торгівлею через інтернет та отримують грошові перекази

Уряд дозволив бронювати робітників АОЗ та ДОТ і спростив вимоги для енергокомпаній

ВАКС за 21 місяць розгляду справи щодо стягнення на користь держави активів VS Energy дійшов до підсумкових пояснень сторін

Ціни на сири не знижуються через 25% націнки торгівельних мереж

Єдиний портал вакансій щодня відвідує понад 2,5 тис. шукачів роботи

Наглядова рада ОГТСУ 4 квітня розгляне звіт першого етапу конкурсу на посаду очільника компанії

НБУ не став продовжувати адмінобмеження P2P переказів 150 тис. грн завдяки жорсткішим самообмеженням ринку

Мінагрополітики розглядає варіанти компенсацій прифронтовим аграріям відміни 30% знижки у перевезенні зерна залізницею

Мінфін понизив ставку потенційних 3,5-річних бенчмарк-ОВДП до 15-15,5% річних

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА