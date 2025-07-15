Інтерфакс-Україна
Події
18:21 15.07.2025

Україна відновила понад 50% пошкодженої генерації, темпи закачування газу в ПСГ в 1,5 раза перевищують торішні – Міненерго

2 хв читати
Україна відновила понад 50% пошкодженої генерації, темпи закачування газу в ПСГ в 1,5 раза перевищують торішні – Міненерго

В Україні наразі відновлено вже понад 50% пошкодженої російськими атаками генерації завдяки роботі енергетиків та координації з боку уряду, а також завдяки допомозі міжнародних партнерів, повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

"Кожен день присвячується відновленню енергосистеми, і на сьогодні вдалося відновити понад 5 ГВт протягом останнього року", - сказав він в ефірі телемарафону "Єдині новини" у вівторок.

За словами заммінстра, Міненерго має план відновлюваних робіт до кінця цього року, але з міркувань безпеки не оголошує його деталей.

Колісник також поінформував про підготовку до наступного опалювального сезону. Він наголосив, що обсяги закачування газу до підземних сховищ (ПСГ) поступово зростають.

Темпи закачування газу до підземних сховищ відповідають графіку та у півтора раза перевищують торішні. "Ми впевнені, що зможемо сформувати необхідні запаси до початку опалювального сезону", – зазначив він.

Також, за словами замміністра, Україна матиме необхідні резерви вугілля та ядерного палива для стабільного проходження наступного опалювального сезону-2025/26.

За даними ексміністерки енергетики Ольги Буславець, загальний рівень запасів природного газу в українських ПСГ станом на кінець минулого тижня становив 8,6 млрд куб. м (враховуючи 4,7 млрд куб. м технологічного газу, який не можна підняти зі сховищ).

Своєю чергою, за інформацією "Оператора ГТС України" (ОГТСУ), того тижня чистий імпорт газу в Україну (без транзитного short-haul) залишався на підвищеному рівні - 26,5 млн куб. м на добу (з Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії).

Добове споживання газу в Україні минулого тижня коливалося на рівні 22 млн куб. м/добу, що за даними європейської платформи Agregated Gas Storage Inventory (AGSI), дозволяло закачувати в ПСГ до 55 млн куб. м/добу.

Як повідомлялося з посиланням на ексочільника ОГТСУ Сергія Макогона, Україні для досягнення минулорічних планових показників накопичення запасів газу у ПСГ потрібно імпортувати додатково до 1 листопада щонайменше 5 млрд куб. м, тобто приблизно 870 млн куб. м щомісяця або 29 млн куб. м щоденно.

Теги: #генерація #міненерго #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:15 15.07.2025
"Епіцентр" та Itera анонсували запуск цифрової платформи Blaho for Communities

"Епіцентр" та Itera анонсували запуск цифрової платформи Blaho for Communities

19:10 14.07.2025
Климпуш-Цинцадзе про конференцію у Римі: Варто говорити не про відновлення, а про реформи

Климпуш-Цинцадзе про конференцію у Римі: Варто говорити не про відновлення, а про реформи

17:42 14.07.2025
Ситуація в енергетиці не передбачає обмежень е/е, але ризики наслідків атак РФ залишаються – Міненерго

Ситуація в енергетиці не передбачає обмежень е/е, але ризики наслідків атак РФ залишаються – Міненерго

09:51 11.07.2025
Італія надасть Україні 32,5 млн євро на відновлення культурної спадщини Одещини - Мінкультури

Італія надасть Україні 32,5 млн євро на відновлення культурної спадщини Одещини - Мінкультури

04:24 11.07.2025
Україна домовилася з Бельгією та Литвою про реалізацію проєктів з реабілітації – Радуцький

Україна домовилася з Бельгією та Литвою про реалізацію проєктів з реабілітації – Радуцький

23:26 10.07.2025
Україна та МАГАТЕ посилюють співпрацю в енергетичному відновленні країни

Україна та МАГАТЕ посилюють співпрацю в енергетичному відновленні країни

21:50 10.07.2025
Зеленський: Дякуємо кожному, хто сьогодні стоїть разом з Україною

Зеленський: Дякуємо кожному, хто сьогодні стоїть разом з Україною

13:48 10.07.2025
Розвиток військового та технологічного секторів може привести Україну до економічного чуда та успішної євроінтеграції - Мерц

Розвиток військового та технологічного секторів може привести Україну до економічного чуда та успішної євроінтеграції - Мерц

13:30 10.07.2025
Президентка ЄК оголосила про початок роботи Європейського флагманського Фонду реконструкції України для відбудови підприємств та житла

Президентка ЄК оголосила про початок роботи Європейського флагманського Фонду реконструкції України для відбудови підприємств та житла

13:18 10.07.2025
Нідерланди нададуть EUR300 млн у 2025-2026рр. для української економіки та відновлення

Нідерланди нададуть EUR300 млн у 2025-2026рр. для української економіки та відновлення

ВАЖЛИВЕ

Швейцарія прагне інтегрувати якомога більше українців на свій ринок праці - президентка Національної ради Федеральних зборів

Швейцарія готова стати майданчиком для діалогу між Україною та РФ щодо миру - президентка Національної ради Федеральних зборів

Обговорення можливості передачі Україні заморожених російських активів триває - президентка Національної ради Федеральних зборів Швейцарії

Розгляд питання реекспорту зброї в Україну може зайняти 2-3 роки - президент Національної ради Федеральних зборів Швейцарії

Зеленський підписав закон про множинне громадянство, ратифікацію угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії, а також про вихід з Конвенції про протипіхотні міни

ОСТАННЄ

Каллас: сподіваюся, що завтра ми отримаємо рішення щодо 18-го пакету санкцій для РФ

Зброя, яку НАТО купить у США для України, готова до відправлення - ЗМІ

Зеленський обговорив з прем’єром Латвії подальшу оборонну підтримку

Сибіга та Келлог обговорили шляхи розширення взаємовигідної українсько-американської оборонної співпраці

НСЗУ нагадує законтрактованим медзакладам про необхідність внести медобладнання до ЕСОЗ

Наглядрада "Укренерго" визначилася з новим правлінням компанії, каденція якого стартує з 1 серпня – джерела

За передачу даних про розташування ЗСУ у передмісті Харкова місцевий мешканець проведе 15 років у вʼязниці

Рада ЄС наклала санкції на п'ятьох російських суддів

Швейцарія прагне інтегрувати якомога більше українців на свій ринок праці - президентка Національної ради Федеральних зборів

Офіс генпрокурора: Припинено роботу онлайн-ресурсів, пов’язаних з поширенням дитячого порно в українському інтернет-сегменті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА