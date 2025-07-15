Україна відновила понад 50% пошкодженої генерації, темпи закачування газу в ПСГ в 1,5 раза перевищують торішні – Міненерго

В Україні наразі відновлено вже понад 50% пошкодженої російськими атаками генерації завдяки роботі енергетиків та координації з боку уряду, а також завдяки допомозі міжнародних партнерів, повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

"Кожен день присвячується відновленню енергосистеми, і на сьогодні вдалося відновити понад 5 ГВт протягом останнього року", - сказав він в ефірі телемарафону "Єдині новини" у вівторок.

За словами заммінстра, Міненерго має план відновлюваних робіт до кінця цього року, але з міркувань безпеки не оголошує його деталей.

Колісник також поінформував про підготовку до наступного опалювального сезону. Він наголосив, що обсяги закачування газу до підземних сховищ (ПСГ) поступово зростають.

Темпи закачування газу до підземних сховищ відповідають графіку та у півтора раза перевищують торішні. "Ми впевнені, що зможемо сформувати необхідні запаси до початку опалювального сезону", – зазначив він.

Також, за словами замміністра, Україна матиме необхідні резерви вугілля та ядерного палива для стабільного проходження наступного опалювального сезону-2025/26.

За даними ексміністерки енергетики Ольги Буславець, загальний рівень запасів природного газу в українських ПСГ станом на кінець минулого тижня становив 8,6 млрд куб. м (враховуючи 4,7 млрд куб. м технологічного газу, який не можна підняти зі сховищ).

Своєю чергою, за інформацією "Оператора ГТС України" (ОГТСУ), того тижня чистий імпорт газу в Україну (без транзитного short-haul) залишався на підвищеному рівні - 26,5 млн куб. м на добу (з Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії).

Добове споживання газу в Україні минулого тижня коливалося на рівні 22 млн куб. м/добу, що за даними європейської платформи Agregated Gas Storage Inventory (AGSI), дозволяло закачувати в ПСГ до 55 млн куб. м/добу.

Як повідомлялося з посиланням на ексочільника ОГТСУ Сергія Макогона, Україні для досягнення минулорічних планових показників накопичення запасів газу у ПСГ потрібно імпортувати додатково до 1 листопада щонайменше 5 млрд куб. м, тобто приблизно 870 млн куб. м щомісяця або 29 млн куб. м щоденно.