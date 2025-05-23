Інтерфакс-Україна
Економіка
18:22 23.05.2025

Понад 450 МВт додаткової генерації встановлено в Україні завдяки сприянню ПРООН

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Завдяки сприянню Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні встановлено додаткової генерації електроенергії сумарною потужністю понад 450 МВт, зокрема, в Київській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській і Миколаївській областях.

Про це повідомило Міністерство енергетики України з посиланням на заступника міністра Романа Андарака у Телеграм-каналі у п'ятницю.

"Завдяки міцному партнерству з ПРООН та внескам дев'яти країн-донорів Україна змогла забезпечити та поставити енергетичне обладнання загальною потужністю понад 450 МВт. Ця підтримка вже дає відчутні результати – дала змогу відновити доступ до тепла, електроенергії та води для мільйонів українців", - зазначив він під час засідання Наглядової ради ПРООН Програми зеленого енергетичного відновлення України.

Як додав Андарак, РФ продовжує атакувати українські потужності, через що потреби в обладнанні і допомозі партнерів залишаються актуальними.

Серед ключових потреб енергосектору – засоби активного і пасивного захисту, високовольтне обладнання, устаткування для розподіленої генерації та резервного живлення, накопичувачі енергії.

Теги: #генерація #електроенергія #проон

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