Інтерфакс-Україна
Економіка
13:35 18.08.2025

Україна в 2025р ввела 600 МВт розподіленої генерації, до кінця року очікується ще приблизно 800 МВт – Гринчук

1 хв читати
Україна в 2025р ввела 600 МВт розподіленої генерації, до кінця року очікується ще приблизно 800 МВт – Гринчук

Україна протягом 2025 року ввела 600 МВт розподіленої генерації – об’єктів на природному газі та відновлюваних джерелах енергії (ВДЕ), очікується ще приблизно 300 МВт в державному секторі та 500 МВт – у приватному, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

"За цей рік введено додатково 600 МВт розподіленої генерації. Я кажу про газову генерацію та ВДЕ. До кінця року плануємо як мінімум ще 350 газової генерації. Це тільки ті проєкти, які вже реалізуються і точно будуть завершені нашими великими енергокомпаніями, в основному державними (…). І очікуємо ще приблизно 500 МВт розподіленої генерації в приватному секторі", – сказала Гринчук під час презентації проєкту Програми дій уряду в Києві у понеділок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" з місця події.

За її словами, уряд та Міненерго всіляко підтримують приватний сектор у розвитку  розподіленої генерації.

Крім того, Гринчук звернула увагу на плани продовження підтримки домогосподарств у встановленні альтернативних джерел енергії.

Теги: #генерація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:21 15.07.2025
Україна відновила понад 50% пошкодженої генерації, темпи закачування газу в ПСГ в 1,5 раза перевищують торішні – Міненерго

Україна відновила понад 50% пошкодженої генерації, темпи закачування газу в ПСГ в 1,5 раза перевищують торішні – Міненерго

18:22 23.05.2025
Понад 450 МВт додаткової генерації встановлено в Україні завдяки сприянню ПРООН

Понад 450 МВт додаткової генерації встановлено в Україні завдяки сприянню ПРООН

15:23 06.03.2025
ВДЕ-генерація в Україні освоїла менше 10% придатних для неї територій – топ-менеджер Ощаду

ВДЕ-генерація в Україні освоїла менше 10% придатних для неї територій – топ-менеджер Ощаду

19:25 17.02.2025
Фонд Inzhur Energy залучив EUR12 млн приватних осіб на будівництво газової генерації 34 МВт

Фонд Inzhur Energy залучив EUR12 млн приватних осіб на будівництво газової генерації 34 МВт

18:31 24.01.2025
"Укрнафта" планує побудувати до 370 МВт генерувальних потужностей на власному газі

"Укрнафта" планує побудувати до 370 МВт генерувальних потужностей на власному газі

17:54 24.01.2025
Україна у 2025 р. планує відновити 3 ГВт зруйнованої генерації на додаток до торішніх 4 ГВт - Шмигаль

Україна у 2025 р. планує відновити 3 ГВт зруйнованої генерації на додаток до торішніх 4 ГВт - Шмигаль

16:09 06.11.2024
Україна до кінця року очікує отримати 600-800 МВт розподіленої генерації - радник прем'єра

Україна до кінця року очікує отримати 600-800 МВт розподіленої генерації - радник прем'єра

10:18 27.09.2024
"ГарПок" оголосив перший "зелений" аукціон із розподілу 11 МВт СЕС

"ГарПок" оголосив перший "зелений" аукціон із розподілу 11 МВт СЕС

16:56 29.08.2024
"Харківобленерго" погодило умови для приєднання об'єктів розподіленої генерації до 150 МВт

"Харківобленерго" погодило умови для приєднання об'єктів розподіленої генерації до 150 МВт

20:10 28.08.2024
НКРЕКП прискорила введення генеруючих е/е установок в експлуатацію на період війни

НКРЕКП прискорила введення генеруючих е/е установок в експлуатацію на період війни

ВАЖЛИВЕ

Проєкт Плану дій уряду передбачає 12 стратегічних пріоритетів, перший - оборона і безпека

Заступник голови НБУ Ніколайчук став першим заступником замість Рожкової

Україна перезапускає конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках – прем’єрка

Прем’єрка України доручила провести аудит всіх надрокористувачів стратегічно важливих родовищ

Уряд ухвалив 1-й пакет підтримки 6,6 млн українців з прифронтових регіонів – Свириденко

ОСТАННЄ

Мінфін планує пройти 2026р без підвищення податків з розрахунком на детінізацію та перезавантаження фіскальних органів

Україна до кінця року має відновити 3,2 ГВт пошкоджених об’єктів енергетики – Гринчук

Україна на початок ОЗП має накопичити щонайменше 13,2 млрд куб. м газу – Гринчук

Проєкт Програми дій уряду включає плани для Мінекономіки щодо “промислового безвізу” та експортної стратегії до 2030р.

Мінфін України будуватиме проєкт держбюджету-2026 із розрахунку продовження війни весь наступний рік

Ощад на початок серпня видав енергокредитів фізособам на понад 1 млрд грн – спецпроєкт

Проєкт Плану дій уряду передбачає 12 стратегічних пріоритетів, перший - оборона і безпека

Мінфін планує цифровізацію управління фінансами з переведенням даних у хмару та приватизацію банків

МХП виокремив новий структурний підрозділ "Кулінарний центр"

Свириденко анонсувала презентацію плану дій уряду у понеділок

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА