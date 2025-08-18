Україна в 2025р ввела 600 МВт розподіленої генерації, до кінця року очікується ще приблизно 800 МВт – Гринчук

Україна протягом 2025 року ввела 600 МВт розподіленої генерації – об’єктів на природному газі та відновлюваних джерелах енергії (ВДЕ), очікується ще приблизно 300 МВт в державному секторі та 500 МВт – у приватному, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

"За цей рік введено додатково 600 МВт розподіленої генерації. Я кажу про газову генерацію та ВДЕ. До кінця року плануємо як мінімум ще 350 газової генерації. Це тільки ті проєкти, які вже реалізуються і точно будуть завершені нашими великими енергокомпаніями, в основному державними (…). І очікуємо ще приблизно 500 МВт розподіленої генерації в приватному секторі", – сказала Гринчук під час презентації проєкту Програми дій уряду в Києві у понеділок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" з місця події.

За її словами, уряд та Міненерго всіляко підтримують приватний сектор у розвитку розподіленої генерації.

Крім того, Гринчук звернула увагу на плани продовження підтримки домогосподарств у встановленні альтернативних джерел енергії.