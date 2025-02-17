Фонд Inzhur Energy залучив EUR12 млн приватних осіб на будівництво газової генерації 34 МВт

Фонд Inzhur Energy, що входить до REIT-компанії Inzhur, залучив від приватних осіб під будівництво об’єкта газової генерації 34 МВт EUR12 млн, повідомив засновник Inzhur Андрій Журжій.

"Ми за два місяці залучили в роздрібі EUR12 млн (на будівницво нової потужності – ЕР). Трохи більше 2600 українців скинулися від 6 тис. грн. Це відповідь на те, що росіяни виключають нам світло, а українці йдуть й інвестують в розбудову нової генерації. Це також гарна можливість змінити ринок, зробити його конкурентним, дати змогу новим гравцям зайти на нього й розвивати децентралізовану генерацію", – сказав він під час панельної онлайн-дискусії "Розподілена генерація: поточний стан, перспективи та перешкоди" від Глобального договору ООН в Україні та ExPro Consulting, передає кореспондент "Енергореформи".

Віг пояснив, що фонд став переможцем минулорічного спецаукціону НЕК "Укренерго" на нову балансуючу потужність (для надання автоматичних резервів відновлення частоти, аРВЧ – ЕР) з першою чергою газової генерації 18 МВт.

"Ми пішли під контракт "Укренерго" на допоміжні послуги на 10 годин – 4 зранку та 6 увечері, а інші залишили для себе для продажу в ринок", – розповів Журжій.

За його словами, друга черга об’єкта становитиме 16 МВт, і з ними фонд йтиме на подібний спецаукціон "Укренерго", старт якого планується в березні цього року. Таким чином, фонд будує 34 МВт потужності газової генерації, в тому числі за гроші приватних осіб.

Журжій додав, що "ринок для нас і для багатьох українців виявився цікавим", а в розрахунки ефективності проєктів закладалася прогнозна ринкова ціна газу в Європі.

Крім того, за його словами, фонд розглядає можливість участі в аукціоні "Укренерго" на нову генеруючу потужність з об’єктом в 50 МВт.

"Якщо буде конкурс і ми переможемо з 50 МВт, то у нас буде потреба в додаткових EUR3 млн і, відповідно, після переоцінки вартості укладеного контракту ми вийдемо в ринок з пропозицією на доінвестування", – зазначив засновник Inzhur.

Згідно з інформацією на сайті фонду, прогнозна дохідність залучених коштів 15% річних в USD, термін діяльності фонду – п'ять років, але може бути продовжено. Об’єкт генерації розташовано у Київській області. Власний внесок Журжія становить EUR3 млн.

Журжій також додав, що компанія планує отримати EUR8 млн від державних банків "доплати за обладнання".

За його словами, спрощення в проєктуванні та будівництві об’єктів генерації, які ввела держава, полегшують вхід в ринок, але в підключенні до газових і електричних мереж "є над чим працювати".

"Попри те, що генерація потрібна країні, ви залишаєтеся в більшості випадків з монополістом віч-на-віч і маєте вирішувати питання підключення напряму, і на якусь підтримку не доводиться розраховувати", – зазначив Журжій.

Як повідомлялося з посиланням на главу "Укренерго" Олексія Брехта з цієї ж онлайн-дискусії, компанія в середині березня готується провести перший у 2025 році та четвертий в цілому аукціон на нову балансуючу потужність для надання допоміжних послуг – автоматичних резервів відновлення частоти (аРВЧ) – та планує певні зміни до його умов. Раніше в бліцінтерв’ю "Енергореформі" він зазначив, що "Укренерго" на чергових аукціонах на нову балансуючу потужність в 2025 році розраховує розподілити щонайменше 300 МВт.

Уперше такі аукціони почали проводитися в серпні 2024 року. На першому з них інвестори прогарантували будівництво майже 99 МВт потужностей для надання резервів підтримки частоти (РПЧ) і закрили майже всю потребу "Укренерго". Ці потужності мають почати працювати до жовтня 2025 року. Передбачалося, що це, насамперед, будуть установки зберігання енергії (УЗЕ). Днями Група компаній "ОККО" достроково ввела в експлуатацію першу таку установку потужністю 20 МВт.

Ще на двох аукціонах (серпень та грудень) – цього разу на послуги з аРВЧ – було закрито трохи більше 400 МВт із 1 ГВт потреби "Укренерго". Потужність має бути введено в експлуатацію до жовтня 2025 та січня 2026 року. Аукціони були розраховані, зокрема, на газові установки, станції на біопаливі. Суть цих аукціонів полягає в тому, що "Укренерго" протягом п’яти років зобов’язується купувати у таких станцій послуги з балансування ринку (розвантаження чи завантаження) у певні години за аукціонною ціною.

Крім того, до 28 лютого цього року "Укренерго" приймає заявки на аукціон на нову генеруючу потужність – в цілому 700 МВт (також проводиться вперше). Суть цього аукціону в тому, що держава через тариф "Укренерго" на передачу упродовж 10 років після введення в експлуатацію нової генеруючої одиниці компенсує капітальні витрати інвестора, тобто гроші, які було витрачено інвесторами саме на будівництво об'єкта. На нього виділяється 2,5 роки. За словами Брехта, "Укренерго" відчуває інтерес інвесторів до таких аукціонів.