Інтерфакс-Україна

Економіка

13:53 01.04.2025

ФГВФО міг би взяти у роботу портфель "поганих кредитів" держбанків – директорка-розпорядниця

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ФГВФО міг би взяти у роботу портфель "поганих кредитів" держбанків – директорка-розпорядниця

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб довів ефективність своєї роботи з "поганими кредитами" (NPL) виведених з ринку банків і міг би взяти у роботу портфель таких кредитів державних банків, повідомила директорка-розпорядниця ФГВФО Ольга Білай.

"У нас для цього є абсолютно всі засоби, процедури, професійна команда, яка знає, як із цим працювати. Це органічно виглядає не тільки для нас, але й з точки зору інвестора", – сказала вона в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Білай пояснила, що у такому випадку інвестори матимуть однакові, стандартні правила для купівлі, тоді як зараз у кожного державного банку свої правила.

"Хтось продає через "Прозорро.Продажі", хтось через СЕТАМ, хтось одними лотами, хтось іншими, тощо. За таких умов ринок невизначений та абсолютно не структурований. Якщо сконцентрувати такі продажі в одному місці, це дозволить рівномірно наповнювати ринок активами, які цікаві різним інвесторам: комусь роздріб, комусь – корпоратив, бо державні банки ж не радяться один з одним, коли їм виставляти якісь пули", – вважає директорка-розпорядниця ФГВФО.

На її думку, для самих державних банків це також було би перевагою, бо для них робота головним пріоритетом має бути розвиток, банківський бізнес, нові продукти, нові сфери, тоді як наразі NPL забирають на себе велику кількість управлінської креативності, енергії та менеджерських талантів.

Коментуючи на прохання агентства, хто б міг прийняти таке рішення про залучення ФГВФО до роботи з портфелем "поганих кредитів" держбанків, Білай припустила, що це запитання більше до Мінфіну, як власника державних банків.

"Він може порадитися зі своїми наглядовими радами, наскільки вони вважають доцільним банку концентруватися на цій частині своєї діяльності, яка ефективність цієї роботи з урахуванням алокації ресурсів та вартості ресурсів всередині банку", – розмірковує директорка-розпорядниця Фонду.

За її словами, останні великі банки, такі як МР Банк та Промінвестбанк, надійшли до ФГВФО у 2022 році, тоді як банки, передані пізніше, такі як "Айбокс" або "Конкорд", - порівняно невеликі, й ймовірність нових надходжень до Фонду завдяки роботі Нацбанку та стабільній ситуації на ринку невелика.

Теги: #фгвфо #банки #білай_ольга

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