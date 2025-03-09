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22:00 09.03.2025

ФГВФО подав об’єднаний позов проти РФ в український суд

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ФГВФО подав об’єднаний позов проти РФ в український суд

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) у січні подав в український суд черговий позов проти РФ щодо збитків, заданих в результаті військової агресії банкам, які опинилися у Фонді, повідомила директор-розпорядник Фонду Ольга Білай.

"Це об'єднаний позов – наша нова практика: ми об'єднали п’ять банків. Зараз він знаходиться на підготовчій стадії", – сказала вона в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Білай додала, що "на виході" ще один об’єднаний позов на чотири банківські установи.

"Проводимо подальші дослідження, формуємо доказову базу також щодо інших банків. За попередніми підрахунками загальна сума збитків від дій рф до початку повномасштабного вторгнення вже перевищує 71 млрд грн. Плануємо заявляти ці позови найближчим часом як тільки необхідна підготовча робота буде завершена", – підкреслила Білай.

На її думку, об’єднані позови будуть цікавими кейсами з юридичної точки зору.

Директор-розпорядник додала, що Фонд вже маємо позитивне рішення суду щодо банку "Український фінансовий світ" та передав його на виконання Державній виконавчій службі, яка відкрила виконавчі провадження.

"Зараз визначається, яким чином держава буде це виконувати. Думаю, що це системна проблема: ми не єдині судимося в українських судах, тож всі будуть звертатися до Мін’юсту за виконанням рішень такого типу, треба напрацювати практику", – зазначила Білай.

За її словами, такі рішення мають бути визнані та виконані за кордоном. "Ми з самого початку побудували роботу таким чином, щоб дотримуватись усіх вимог міжнародного права у цій справі та, як наслідок, мати реальну перспективу розраховувати в тому числі на закордонні активи агресора", – підкреслила вона.

Директор-розпорядник також повідомила, що ще по одному позову – щодо донецького Промекономбанку – суд першої інстанції відмовив Фонду, який тепер подав апеляцію.

Білай пояснила, що Фонд розуміє, що отримати компенсацію за збитки, завдані Росією з 2014 року до повномасштабної агресії 2022 року, за рішеннями українських судів в Україні важко через відсутність в країні російських активів, але вимушений йти таким шляхом, бо на сьогодні немає єдиного державного механізму.

У той же час, зазначила вона, для компенсації нанесених Росією збитків після повномасштабної агресії 2022 року Фонд чекає відкриття Міжнародного реєстру збитків та готує відповідну заяву.

"Це механізм, який був створений в Гаазі на міжнародному рівні. Зараз там відкритий тільки розділ для приватних постраждалих, а юридичні особи, як очікується, зможуть подавати заяви десь до кінця 25-го року. Ми очікуємо, і поки ведемо свій реєстр. У нас є зруйноване майно не тільки у прифронтових зонах, а й в центральній Україні через ракетні атаки", – вказала Білай.

Повністю інтерв’ю із директором-розпорядником ФГВФО Ольгою Білай читайте незабаром на сайті агентства "Інтерфакс-Україна" www.interfax.com.ua

Теги: #позов #росія #фгвфо

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