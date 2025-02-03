Інтерфакс-Україна
Економіка
13:04 03.02.2025

ФГВФО передав Асвіо Банку за результатами конкурсу активи та зобов'язання Комінвестбанку

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ФГВФО передав Асвіо Банку за результатами конкурсу активи та зобов'язання Комінвестбанку

Асвіо Банк 31 січня 2025 набув усіх прав та обов’язків Комінвестбанку за вкладами фізичних осіб і фізичних осіб підприємців (ФОП) у сумі 303,7 млн грн в результаті відкритого конкурсу, ініційованого Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) в рамках процедури виводу банку з ринку, повідомили представники Фонду на пресбрифінгу в агентстві "Укрінформ" у понеділок.

"Крім підписання договорів відбувалася і технічна міграція. Тобто всі клієнти вже з п'ятниці стали клієнтами Асвіо Банку. Кошти стали доступні відразу після угоди. Активи передаються за справедливою вартістю", – сказала заступниця директора департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків ФГВФО Вікторія Степанець на брифінгу в Києві у понеділок.

За її словами, це найкраща практика, коли клієнт не відчуває змін для себе у випадку неплатоспоможності банку.

Як уточнив ФГВФО, вкладники та кредитори Комінвестбанку після укладеної угоди стали клієнтами Асвіо Банку на тих же умовах, що і в неплатоспроможному нині банку. Асвіо перейшли всі зобов’язання, окрім вже здійснених виплат гарантованого відшкодування Фондом та частини зобов’язань перед кредиторами, що відносяться до 7-ої черги.

Таким чином, загальна сума переданих зобов’язань складає 303,7 млн грн, з них 265,9 млн – зобов’язання 3-ї черги кредиторів (фізичних осіб та ФОПів), а 37,8 млн – зобов’язання 4-6 черг кредиторів та частини 7-ї, повідомив ФГВФО.

 

Теги: #асвіо_банк #фгвфо

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