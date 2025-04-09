Співробітництво з Україною в ОПК наразі цікавіше для інвесторів за розробку копалин – депутат

Український оборонно-промисловий комплекс наразі є одним з найцікавіших для європейських та інших західних інвесторів, сьогодні він набагато привабливіший за розробку корисних копалин, вважає народний депутат, голова парламентської ТСК з питань захисту прав інвесторів Галина Янченко.

"Незважаючи на ризик війни, в Україні є сектори економіки, які стали ще більш привабливими для внутрішніх та зовнішніх інвесторів, навіть якщо порівнювати ситуацію з 2022 роком… Це набагато привабливіше, набагато більш стратегічно, ніж будь-які корисні копалини, де інвестиційний цикл триває 5, 10 чи 15 років", – сказала вона на організованій NATO Defense College Foundation цього тижня конференції "Захист регіону від змішаних загроз" у Римі.

Янченко зазначила, що переваги України в цій сфері не тільки в унікальному людському ресурсі – досвідчених інженерах та ветеранах з реальним бойовим досвідом сучасної війни, а також в унікальній екосистемі та найшвидшому циклу інновацій.

"Ми хочемо, щоб європейські компанії більше брали участь в українському приватному секторі. Тож, будь ласка, приходьте та плануйте з нами проєкти в галузі безпеки, військової оборони. Це те, що ми можемо зробити разом, щоб наша частина світу стала безпечнішою", – підкреслила народний депутат.

Вона нагадала, що нещодавно Єврокомісія виступала з ініціативою програми Rearm Europe – "Переозброїти Європу" вартістю EUR800 млрд та закликала залучати до неї Україну та її виробників.

"Ми повинні переглянути рамки і зробити так, щоб Україна вже могла брати участь у цих програмах", – заявила український депутат.

Вона привітала початок фінансування оборонної сфери з боку Європейського інвестиційного банку та висловила сподівання, що отримувачами такої фінансової допомоги можуть стати не тільки європейські, але й українські компанії.

Відповідаючи на запитання про угоду щодо корисних копалин, запропоновану США, Янченко підкреслила, що Україна пропонує американцям та іншим західним партнерам не тільки разом інвестувати в дослідження родовищ, але й в переробку корисних копалин в Україні, бо це ефективно з точки зору логістики та економіки, а також добре для відновлення країни. За її словами, це також спростить укладання та реалізацію такої угоди, "оскільки Україна є дуже демократичною країною, де люди та суспільство відіграють провідну роль, і вони не дозволяють президентам робити все, що вони хочуть".

Щодо безпосередньо проєкту самої угоди, депутат нагадала, що президент Володимир Зеленський ще не підписав її, і нагадала, що протягом двох тижнів, коли Україна вперше отримала проект угоди, було щонайменше п’ять її версій, тож робота триває.

"Але загалом це не експлуатація України, чого ми насправді не терпимо. Ми запрошуємо уряди та компанії прийти та інвестувати разом…Ми дуже хочемо наслідувати післявоєнний досвід відновлення Німеччини та Японії, коли фокус був на економіці, на ліберальних реформах. І коли провідну роль відігравав приватний сектор, а також конкретні державні організації, фінансові організації, які допомагали розвиватися бізнесу, як KfW чи Hermes, коли ми говоримо про Німеччину", – зауважила Янченко.

За її словами, багато країн та інвесторів вже відгукнулися на це запрошення. "Я можу вам назвати як мінімум 10 проектів від $10 до $300 млн, які були розпочаті під час повномасштабного вторгнення", – додала депутат.

Серед секторів, дуже цікавих, на її думку, для італійського приватного сектора, вона виділила виробництво будівельних матеріалів. Янченко навела приклади проєктів ТОВ "КРЕЙЗЕЛ – Будматеріали" з німецької Fixit Group, яка торік інвестувала EUR12 млн за підтримки німецького банку KfW, ірландської Kingspan Group, яка інвестувала $280 млн у виробництво шести кампусів, також у будівельні матеріали, проєкти будівництва заводів з виробництва скла української девелоперської компанії City One Development на EUR100 млн та української EFI Group на $232 млн.

Ще одним цікавим сектором Янченко назвала енгергетику, де Україна намагається на заміну знищеним Росією старим енергопотужностям побудувати нову децентралізовану систему, якомога ближчу до кінцевого споживача, де потрібні великі інвестиції і є місце приватним інвесторам.

За її словами, є можливості й в інших секторах, підтвердженням чому є будівництво компанією "Філіп Морріс Україна" у 2024 році нового виробництво на заході України вартістю $20 млн.

"Дуже важливо почати досліджувати інвестиційні можливості вже зараз. Почніть шукати місцевих партнерів, почніть переговори з європейськими та місцевими інвестиційними банками, почніть шукати місця чи сектор для інвестування", – закликала на завершення голова парламентської ТСК з питань захисту прав інвесторів.